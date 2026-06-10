Ansiedad y miedo en mujeres: investigación analiza cómo se aprenden y expresan las emociones

La mayoría de los estudios experimentales sobre aprendizaje en psicología se han realizado con sujetos machos. Una práctica que durante décadas se consideró estándar en la investigación científica, pero que hoy plantea una pregunta incómoda: ¿podemos realmente generalizar estos hallazgos a las hembras?

Esa es la pregunta que guía el proyecto Fondecyt “Diferencias sexuales en condicionamiento clásico: ¿diferencias en aprendizaje o en conducta?”, liderado por la doctora en Psicología, Rocío Angulo, profesora asociada de la Universidad de O’Higgins.

Para entenderlo, podemos partir por una imagen clásica que muchas personas recuerdan: los experimentos de Iván Pavlov, en los que los perros comenzaban a salivar no solo al ver la comida, sino también al escuchar un sonido que la anunciaba. Este fenómeno, conocido como condicionamiento clásico, describe cómo aprendemos a asociar eventos y a anticiparnos a lo que viene.

En la vida cotidiana, ocurre más de lo que pensamos: cuando sentimos inquietud al escuchar una alarma, cuando asociamos una canción a una emoción o cuando reaccionamos automáticamente ante ciertas situaciones sin pensarlo demasiado. La investigación se centra justamente en este tipo de aprendizaje, fundamental para comprender fenómenos como el miedo, la ansiedad y la forma en que nos adaptamos a nuestro entorno.

Una distinción que cambia todo

¿Por qué reaccionamos de forma distinta ante una misma situación? ¿Es porque aprendemos de manera diferente o porque expresamos ese aprendizaje de forma distinta? Esa es la pregunta que guía el trabajo de Rocío Angulo, y uno de los aportes más interesantes de su investigación. Más allá de incorporar hembras en los estudios —una brecha histórica en la ciencia—, su enfoque apunta a algo más profundo: distinguir si las diferencias entre sexos en el condicionamiento clásico están en el aprendizaje mismo o en cómo ese aprendizaje se manifiesta en la conducta.

Dos organismos pueden haber aprendido exactamente lo mismo, pero expresarlo de manera diferente según factores como la motivación o el estado emocional. Si solo medimos la conducta observable, podemos confundir fácilmente una diferencia en la expresión con una diferencia en el mecanismo de aprendizaje.

Esta distinción se vuelve especialmente relevante en el ámbito de la salud mental. Trastornos como la ansiedad o el miedo —estrechamente vinculados al condicionamiento clásico— presentan una mayor prevalencia en mujeres. Sin embargo, interpretar estas diferencias no es directo: ¿se deben a cómo se adquieren estos aprendizajes o a cómo se expresan?

“En el caso de los miedos, por ejemplo, una cosa es cómo llegamos a adquirirlos por aprendizaje, y otra cómo nos comportamos en las situaciones que nos causan temor. Por eso, entender si adquirimos los miedos de forma distinta podría ayudarnos a prevenir y tratar mejor los problemas de salud mental relacionados. Saber si diferimos en el comportamiento, es decir, si actuamos o reaccionamos de manera distinta cuando tenemos miedo también nos daría información importante para ello…”, explica la Dra. Angulo.

Un recurso para entender cómo se construye la ciencia

Como parte de su estrategia de divulgación, la investigación dio origen a dos productos: un video explicativo y una guía educativa orientada a enseñanza media y educación superior. La guía invita a explorar conceptos como el condicionamiento clásico, el dimorfismo sexual y la distinción entre aprendizaje y conducta, conectándolos con situaciones cotidianas y promoviendo el pensamiento crítico.

“Este material no busca entregar respuestas cerradas, sino abrir preguntas. Entender cómo se aprende también implica cuestionar cómo interpretamos la evidencia”, señala Angulo.

El recurso está diseñado para ser utilizado en asignaturas vinculadas a psicología, educación y ciencias, y busca facilitar el trabajo en aula a partir de contenidos científicos actualizados. Ambos materiales están disponibles de forma gratuita en www.cdivulga.cl/proyecto-condicionamiento-clasico/

En un contexto donde muchas veces se cuestiona para qué sirve la investigación científica, este tipo de trabajos ofrece una respuesta concreta: la ciencia no siempre entrega soluciones inmediatas, pero sí permite construir explicaciones más precisas sobre fenómenos complejos que forman parte de nuestra vida cotidiana.