En Infra Chile, Kast llama a una “segunda revolución de infraestructura” con alianza público-privada

El Presidente de la República, José Antonio Kast, llamó a impulsar una “segunda revolución de la infraestructura” para enfrentar el déficit de obras estratégicas del país, mediante una mayor colaboración público-privada, planificación de largo plazo y más velocidad en la ejecución de proyectos.

Durante la inauguración del seminario Infra Chile, organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), el Mandatario sostuvo que las inversiones deben trascender los ciclos políticos y contribuir a conectar territorios, mejorar el acceso a la salud, fortalecer la seguridad y reducir brechas.

El presidente del CPI, Eduardo Frei, destacó que la asociación entre el Estado y el sector privado permitió desarrollar el sistema de concesiones, modernizar los puertos y construir autopistas urbanas. “Hoy no existe otra alternativa que trabajar unidos. La alianza público-privada ha sido la clave del desarrollo de Chile”, afirmó.

Inversiones estratégicas y certeza regulatoria

Kast y Frei coincidieron en la necesidad de acelerar proyectos en transporte, energía, recursos hídricos, hospitales, seguridad y conectividad, además de otorgar mayor certeza a las inversiones y consolidar acuerdos que se mantengan más allá de los gobiernos de turno.

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, sostuvo que “la infraestructura no es el resultado del desarrollo: es una de sus principales condiciones” y remarcó que caminos, puentes, puertos y aeropuertos amplían las oportunidades de estudio, trabajo y producción.

El subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, planteó ampliar los servicios ferroviarios de pasajeros y carga, junto con mantener la coordinación entre la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) y el ministerio para avanzar en terminales intermodales e inversiones regionales.

Telecomunicaciones y crimen organizado

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, afirmó que Chile debe desarrollar centros de datos para aprovechar el despliegue de la inteligencia artificial y sostuvo que el sector requiere “certeza regulatoria”.

Garrido también alertó sobre el robo de infraestructura digital, especialmente en zonas rurales, y anunció una agenda para endurecer las sanciones, fortalecer la coordinación con el Ministerio Público y perseguir el mercado ilegal de cables y componentes mediante la trazabilidad de su comercialización.