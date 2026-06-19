Estudio de Ipsos: Sólo 30% cree que el gobierno de Kast protege los derechos de comunidades LGBTIQ+

Un nuevo estudio de Ipsos Chile y Fundación Iguales revela un aumento en la percepción de discursos de odio hacia personas LGBTIQ+ en redes sociales y una evaluación crítica sobre la respuesta del Estado frente a la protección de sus derechos.

La percepción de que los discursos de odio contra las personas LGBTIQ+ han aumentado en Chile sigue creciendo. Así lo evidencia una nueva edición del estudio “Claves Ipsos”, realizado por Ipsos Chile junto a Fundación Iguales, que además da cuenta de una mirada crítica de la ciudadanía respecto al rol del Gobierno en la promoción y resguardo de los derechos de las diversidades sexuales y de género.

Uno de los principales resultados del sondeo indica que sólo un 30% de las personas consultadas considera que el gobierno de José Antonio Kast está realizando las acciones necesarias para proteger los derechos de las comunidades LGBTIQ+. En contraste, una mayoría estima que las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientes.

Redes sociales concentran la preocupación por el aumento de discursos de odio

El informe, presentado en el marco del Mes del Orgullo, advierte que los mensajes discriminatorios y agresivos hacia personas de la diversidad sexual y de género son percibidos con mayor frecuencia por la ciudadanía, especialmente en espacios digitales.

Según los resultados, un 47% de los encuestados cree que los discursos de odio hacia personas LGBTIQ+ aumentaron en redes sociales durante el último año. La cifra representa un incremento respecto de mediciones anteriores y refleja una preocupación creciente sobre el clima de convivencia en internet.

La investigación también evidencia un respaldo ciudadano a la creación de herramientas legales para enfrentar este tipo de expresiones. Más de la mitad de los participantes manifestó estar de acuerdo con la existencia de normas que sancionen los discursos de odio relacionados con orientación sexual o identidad de género.

Ciudadanía cuestiona la respuesta del Ejecutivo en materia de diversidad

El estudio también abordó la percepción sobre las políticas públicas impulsadas para proteger a las comunidades LGBTIQ+.

Los datos muestran que sólo tres de cada diez personas consideran que el Gobierno está haciendo lo necesario para garantizar sus derechos, mientras que un grupo mayoritario evalúa que las acciones implementadas por el Ejecutivo resultan insuficientes.

Los resultados se conocen en medio de un escenario marcado por cuestionamientos a la agenda de diversidad sexual y de género del Gobierno. Entre ellos se encuentran críticas de organizaciones como Fundación Iguales por la decisión de Chile de no adherir a una declaración presentada ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para promover la protección de los derechos LGBTIQ+, además de la falta de anuncios relacionados con esta materia durante la Cuenta Pública presidencial.

Organizaciones alertan sobre un escenario de mayor discriminación

Desde Fundación Iguales señalaron que el aumento en la percepción de discursos de odio responde a un contexto más amplio, tanto nacional como internacional, donde han cobrado fuerza discursos contrarios a los derechos de las personas LGBTIQ+.

La organización ha advertido anteriormente que determinadas señales provenientes del ámbito político pueden contribuir a la normalización de expresiones discriminatorias, una preocupación que también ha sido planteada por especialistas y entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

Esta situación coincide con cifras entregadas por organizaciones de la sociedad civil. El último informe del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) registró un aumento de 27,1% en los casos y denuncias por discriminación contra personas LGBTIQ+ durante 2025, alcanzando el nivel más alto desde que la entidad comenzó a recopilar estos datos.

Apoyo mayoritario a medidas de inclusión y protección

Pese a la percepción de un aumento de los discursos de odio, la encuesta revela que existe un amplio respaldo ciudadano a políticas orientadas a fortalecer la igualdad y prevenir la discriminación.

Los resultados muestran que una mayoría de los consultados apoya iniciativas destinadas a proteger los derechos de las personas LGBTIQ+, incluyendo sanciones contra discursos de odio y medidas que promuevan el respeto a la diversidad en distintos espacios de la sociedad.

El estudio de Ipsos y Fundación Iguales fue realizado a nivel nacional y busca analizar la evolución de las percepciones ciudadanas sobre inclusión, derechos y convivencia de las personas LGBTIQ+ en Chile, en un contexto donde la diversidad sexual y de género continúa siendo parte del debate público.