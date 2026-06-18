Búsqueda de niños haitianos suma primer hallazgo: siete menores ubicados en Estación Central

La tarde de este jueves, la Oficina de Infancia de la Municipalidad de Estación Central confirmó el hallazgo de siete niños haitianos que se encontraban viviendo en condición de hacinamiento, bajo el cuidado de un tutor, en el marco de las primeras diligencias asociadas a la búsqueda de 184 menores cuyo paradero es desconocido y que forman parte de los listados remitidos por el Gobierno.

El operativo se enmarca en el despliegue iniciado tras las reuniones de emergencia en La Moneda, donde se definió un plan interinstitucional de rastreo coordinado por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien quedó a cargo de articular a los distintos organismos del Estado.

Según los antecedentes entregados por el Servicio Nacional de Migraciones, los municipios recibieron nóminas con posibles ubicaciones de los menores, información que fue canalizada a través de la Subsecretaría de la Niñez. A partir de esos cruces, Estación Central se convirtió en la primera comuna en reportar resultados concretos.

El alcalde de la comuna, Felipe Muñoz, confirmó que los siete menores se encontraban en condiciones estables, aunque en situación de vulnerabilidad habitacional. “Están escolarizados y a cargo de un tutor, pero en condición de pobreza”, señaló a T13, agregando que el caso abre la necesidad de reconstruir la trazabilidad de cada uno de los niños incluidos en los listados.

Aerolíneas bajo la lupa

El hallazgo ocurre en paralelo a la creciente presión política e institucional por esclarecer cómo se produjo el ingreso y posterior dispersión de cientos de menores haitianos en el país, en medio de denuncias por posibles fallas en los controles migratorios y de aeronavegación.

En ese contexto, la exdefensora de la Niñez, Patricia Muñoz, apuntó directamente a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), cuestionando su rol en la autorización de vuelos de aerolíneas que habrían transportado pasajeros sin cumplir plenamente los requisitos exigidos por el Estado.

“La DGAC tiene que responder por qué siguen o siguieron operando aerolíneas sin cumplir con los requisitos de pasajeros, de individualización y de documentos”, afirmó a CNN Chile, advirtiendo que ninguna persona debería abordar un vuelo internacional sin que la aerolínea verifique la documentación exigida para ingresar a Chile.

Muñoz también cuestionó la reserva de la investigación del Ministerio Público, señalando que, más allá del carácter reservado de las diligencias, el país requiere respuestas sobre el paradero de los menores, las responsabilidades de los adultos involucrados y el rol de las aerolíneas. “Esas son respuestas que el país merece”, sostuvo.

En la misma línea, criticó el accionar institucional previo y apuntó a la Defensoría de la Niñez, organismo que ella misma encabezó. A su juicio, existieron oficios y advertencias internas que no derivaron en una denuncia pública oportuna. “Cometió un error”, afirmó, cuestionando la falta de visibilización de irregularidades conocidas por la institución.

Para la abogada, el problema no radica en la flexibilización de requisitos migratorios en sí, sino en la falta de análisis caso a caso en los procesos de reunificación familiar. “El problema está en cómo se analizó la situación de esos niños y niñas”, explicó, enfatizando que la legislación contempla mecanismos para verificar vínculos familiares incluso en ausencia de documentación completa.

Derecha emplaza a Boric

El debate escaló además al terreno político. Diputados republicanos emplazaron al exPresidente Gabriel Boric a pronunciarse por la situación de los menores ingresados durante su administración. Parlamentarios como Álvaro Carter, Fernando Ugarte y Stephan Schubert exigieron explicaciones políticas y criticaron la falta de pronunciamiento del exmandatario, apuntando a responsabilidades del Ejecutivo en la gestión migratoria del período.

Mientras tanto, el caso sigue ampliándose entre hallazgos concretos, cuestionamientos institucionales y una búsqueda que recién comienza a mostrar resultados en terreno, en medio de una investigación que aún no logra establecer con precisión cuántos menores siguen sin ser ubicados ni cómo se estructuró su ingreso al país.