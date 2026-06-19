Tata Barahona reparó guitarrón chileno de Violeta Parra: “Le di un sentido muy místico al encuentro”

El músico Pedro Antonio “Tata” Barahona (Santiago, 1971) recibió el encargo de reparar el guitarrón chileno de Violeta Parra, según informó el artista en sus redes sociales.

El artista relató a El Mostrador que el encargo se dio luego que fuera contratado para cantar en la obra “Canto para una semilla” con la orquesta y el Coro de Estudiantes de la Universidad Católica, donde Isabel Parra recitaba.

“Ahí nos conocimos y compartimos cercanamente con ella y su hija Milena Rojas, que es curadora de la Casa Violeta Parra que habita en el Campus Oriente de la UC”, explicó.

“Hablamos del estado del guitarrón y le ofrecí verlo y darle mi impresión como artesano. Nos reunimos y le di mis impresiones y sugerencias y entonces se me propuso el desafío de realizar lo que yo sugerí y por supuesto acepté el trabajo feliz”, explicó.

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Consultado sobre el estado del instrumento, el artista señaló que se encontraban despegadas las fajas del taco inferior, el fondo estaba despegado de las fajas en tres zonas y asimismo las uniones.

“Las clavijas muy duras y sucias. El barniz opaco y sucio. La inclinación del brazo respecto del cuerpo con un ángulo irreparable. Una grieta importante en la tapa. Cuerdas en pésimo estado”, señaló.

La restauración la realizó en su taller personal en su casa.

En cuanto a las sensaciones que tuvo al estar en contacto con el instrumento de la artista, señaló que fue “un sueño”.

“Hace años sabía de su existencia y su daño, supongo que habrá aumentado desde la primera vez que oí del guitarrón en boca de Leonardo Mellado, compañero de Calenda Maia hace 30 años y que fue el director fundador del Museo Violeta Parra”, dice.

“Entonces era algo que alguna vez soñé y por lo mismo, le di un sentido muy místico al encuentro con él y al trabajo realizado sobre su estructura”.

Conocimiento de Violeta Parra

Barahona además señaló que entró tempranamente en contacto con la obra de la artista.

“Siendo niño me fasciné con su disco ‘Últimas Composiciones’ que mi papá escuchaba frecuentemente. La voz de esa mujer, su timbre y melodía. Los timbres de esos instrumentos… todo me provocaba una profunda nostalgia y sensación de paz y también de otras sensaciones”.

Luego, al conocer la estatura de su figura artística y creativa, sintió una “admiración absoluta de su persona”.

“Ese disco entero es un disfrute para mí”.

Finalmente, también destacó que la obra de Violeta Parra siga presente a pesar del paso del tiempo.

“Su vigencia tiene que ver con la honestidad de su poesía y con la claridad y belleza con que enlaza su discurso y obra. Su lenguaje es tan asertivo que no tiene un tiempo sino que se relee en todas las épocas”.