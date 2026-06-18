Tres detenidos tras manifestación contra Presidente Kast en Concepción

La visita del Presidente José Antonio Kast a la Región del Biobío tuvo este jueves un contrapunto en las calles de Concepción, donde cerca de una veintena de personas se manifestó en su contra durante su paso por el ex Mercado Municipal de la ciudad.

El Mandatario llegó al recinto cerca de las 17:00 horas para inspeccionar el estado del inmueble, que permanece en condición de abandono desde el incendio de 2013. En el exterior, el ambiente se tensó con la presencia de manifestantes que portaban pancartas y banderas del Partido Comunista Acción Proletaria –PC (AP)—, además de lanzar consignas contra el jefe de Estado.

La situación obligó a la intervención de personal de Control de Orden Público de Carabineros de Chile, que detuvo a tres hombres, todos de entre 20 y 21 años, por el delito de ofensa a la autoridad, según se informó en el lugar.

Tres personas detenidas por manifestarse contra José Antonio Kast en Concepción. Cuando la crítica al poder termina con ciudadanos esposados, la señal es preocupante. La democracia no se fortalece castigando la disidencia, sino garantizando el derecho a expresarla. Un gobierno… pic.twitter.com/nnqXFXWES2 — Ciudadano Roberto Kiltro (@RobertoMerken) June 18, 2026

La jornada presidencial había comenzado temprano en Talcahuano, donde Kast participó en la ceremonia de botadura al mar del buque multipropósito Magallanes, actividad realizada en dependencias de Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR). Más tarde, el Mandatario se trasladó a Concepción para recorrer el ex mercado y constatar su estado.

Tras la visita, Kast defendió la necesidad de avanzar en su recuperación. A través de su cuenta en X, señaló que el Mercado de Concepción “es un emblema que, más de una década después del incendio, sigue esperando”, y que su rehabilitación constituye “un desafío que debemos abordar con seriedad y responsabilidad”.