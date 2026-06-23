Las mujeres que lograron prohibir el alcohol cuando EE.UU. era “una nación de borrachos”

Willard se unió al movimiento de la templanza desde muy joven. Había sido profesora y había viajado por el mundo en sus años 20 y, al regresar, terminó ejerciendo como decana de mujeres de la Universidad Northwestern.

Su llegada coincidió con una serie de protestas antialcohol que se empezaron a popularizar en Ohio entre 1871 y 1873, conocidas como la Cruzada de las Mujeres: manifestaciones en el que grupos de mujeres iban de cantina en cantina, orando y pidiéndole a los que las frecuentaban que se arrepintieran.

De hecho, estas cruzadas fueron las que, unos años después, inspirarían a Carrie Nation y su famosa hacha.

Willard ya era reconocida por su gran poder de oratoria, por lo que fue invitada a convertirse en la portavoz del grupo local de templanza y, al poco tiempo, fue ascendida a secretaria general de la WCTU.

Desde ese cargo, Willard comenzó a incomodar al liderazgo de la organización, insistiendo que para poder alcanzar la prohibición, las mujeres tenían que poder votar.

Su postura fue tan popular que fue electa presidente de la WCTU en 1879 y se mantuvo en el cargo hasta su fallecimiento, en 1898. Willard además se dedicó a expandir las ideas de la templanza, llegando a fundar la Unión Cristiana de Templanza Mundial.

Hannah Whitall Smith, quien trabajó como secretaria de la WCTU bajo el mando de Willard, la describió así: “Como presidenta por casi 10 años de la gran organización (…) que reúne más de 200.000 mujeres dispersas por todo EE.UU., desde Maine hasta Texas, desde Florida hasta Alaska, Frances E. Willard se ha ganado el amor y la lealtad que ninguna otra mujer, creo, haya poseído”.

Cambios sociales

Una de las grandes contribuciones de Willard a la WCTU fue que amplió el enfoque reducido que había tenido la organización hasta entonces, de solo buscar la prohibición, a intentar mejorar la sociedad en general.

Para Willard, “al principio, el coraje era la virtud más grandiosa del hombre: debía domar a las bestias y encaminarse a las guerras, debía apaciguar la tierra salvaje mientras que a la mujer, la fuente en la que la vida se reabastece, se le mantenía pura para que la raza no pereciera en la larga lección y dura batalla de su propio desarrollo”.

“Pero ahora que el mundo salvaje está domado, el hombre levanta su fuerte mano hacia la mujer, quien se erige por encima de él en las duras batallas de la pureza, para que sea ella quien lo guíe lejos del dominio de la bebida y del hábito del tabaco”.