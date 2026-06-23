Al Pan Pan: Paulina Vodanovic (PS) y Victor Salas sobre megarreforma, AC contra Nicolás Grau y más

Ayer, un grupo de representantes del Frente Amplio, Partido Socialista y PPD acudieron a La Moneda para presentarle a los ministros Claudio Alvarado y Jorge Quiroz un paquete de “pliegos de peticiones técnicas y políticas” como condición única para abandonar su actual compromiso de votar en contra de la Ley Miscelánea ―bautizado como “Proyecto de Reconstrucción Nacional” por el oficialismo―.

Según parlamentarios socialistas, la reforma actual presenta riesgos severos al mantener el déficit y la deuda pública por “largos años”. La principal crítica radica en que el Ejecutivo apuesta el financiamiento del aparato público a la incertidumbre del crecimiento privado, sin establecer “los mecanismos de compensación que sí contemplaba la reforma anteriormente propuesta por el la administración de Gabriel Boric y que fue rechazada por la derecha”.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, para medir la temperatura en el Senado, sala donde el proyecto se votará en general mañana.

Continuamos la conversación con el académico de la Facultad de Administración y Economía de la Usach Víctor Salas, a propósito de las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre el alza en la deuda pública, adelantando que a finales de esta década alcanzaría el 48 % del PIB.