FLACSO reconoce la trayectoria de Teresa Valdés con su máxima distinción académica

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) reconocerá con el Doctorado Honoris Causa a la socióloga e investigadora chilena Teresa Valdés, una de las principales referentes latinoamericanas en estudios de género y pensamiento feminista, por su destacada trayectoria académica y su contribución al desarrollo de las ciencias sociales y las políticas de igualdad en la región.

La distinción, la máxima que entrega la institución, fue propuesta por FLACSO Chile y aprobada por las máximas instancias del Sistema FLACSO, en reconocimiento a más de cuatro décadas de trabajo dedicadas a la investigación, la docencia y la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

A lo largo de su trayectoria, Teresa Valdés se desempeñó como investigadora, docente, subdirectora y fundadora del Área de Estudios de Género de FLACSO Chile, un espacio pionero en América Latina para la investigación y el análisis crítico sobre género, feminismos y transformación social.

Entre sus principales aportes destaca la coordinación regional del proyecto Mujeres Latinoamericanas en Cifras, desarrollado en 19 países, así como sus investigaciones sobre participación política de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, masculinidades, institucionalidad de género y políticas públicas.

El Doctorado Honoris Causa constituye la máxima distinción académica honorífica otorgada por FLACSO a personalidades cuyos aportes han contribuido de manera significativa al fortalecimiento de las ciencias sociales, la integración regional, la defensa de los derechos humanos y la democracia en América Latina y el Caribe.

Con este reconocimiento, FLACSO destaca la trayectoria de Teresa Valdés y reafirma su compromiso con la producción de conocimiento crítico, la promoción de la igualdad de género y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en la región.