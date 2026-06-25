“No es como el aire”: la polémica frase del ministro Jaime Campos sobre el agua

Jaime Campos volvió a abrir un frente político desde el Ministerio de Agricultura. Después de sus críticas al Socialismo Democrático y de calificar como un “show comunicacional” la transformación de Punta Peuco impulsada por el gobierno de Gabriel Boric, el ministro instaló una nueva controversia al afirmar que los agricultores deberán acostumbrarse a pagar por el agua que utilizan para regar sus cultivos. “No es como el aire, que aparentemente es infinita”, sostuvo.

En entrevista con Radio Infinita, Campos planteó que la escasez hídrica obliga a replantear la forma en que se financia la infraestructura de riego. A su juicio, Chile necesita desarrollar grandes obras mediante el sistema de concesiones y quienes utilizan el recurso deberán asumir ese costo.

“Lo digo con todo cariño y respeto, amigos agricultores: van a tener que cambiar el switch. El agua es un recurso escaso, por tanto, hay que pagar su uso. Los agricultores, durante 200 o 500 años, no están acostumbrados a ello”, afirmó.

Sus declaraciones provocaron una inmediata reacción en La Araucanía. El presidente de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, pidió al ministro aclarar el alcance de sus dichos y sostuvo que antes de plantear nuevos costos para el sector corresponde que el Estado invierta en una región que, afirmó, ha permanecido postergada durante décadas.

“Podemos tener diferencias con el ministro y obviamente esos son temas que tenemos que sentarnos a conversar, a qué se refiere con que vamos a tener que empezar a pagar”, señaló según consigna Radio Biobío.

La controversia se produce en medio del creciente malestar del sector agrícola en La Araucanía. Desde hace semanas, productores denuncian abandono estatal y falta de apoyo frente a las distintas crisis que afectan a la actividad. Durante el encuentro Enela, un grupo de agricultores llegó con un ataúd para simbolizar la “muerte de la agricultura”. Desde el Gobierno, en tanto, se ha insistido en avanzar en tecnificación del riego y en la construcción de embalses.

“La izquierda cayó en el juego del Partido Comunista y del Frente Amplio”

En la misma entrevista, Campos defendió el proyecto de Reconstrucción Nacional aprobado en general por el Senado y volvió a cuestionar a la oposición. Calificó como “un error” la reforma tributaria de 2014 impulsada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, sostuvo que Chile “se acostumbró a gastar más de lo que gana” y afirmó que “la izquierda cayó en el juego del Partido Comunista y del Frente Amplio”.

Cabe mencionar que Campos es actualmente el único ministro del gabinete de José Antonio Kast que proviene de una colectividad de oposición, el Partido Radical —hoy en proceso de disolución tras no cumplir los requisitos legales de representación parlamentaria—. El secretario de Estado fue además ministro de Justicia durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cargo en el que alcanzó notoriedad pública.

“Los chilenos somos pechugones”

El ministro también respaldó la propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) para facilitar el ingreso temporal de trabajadores extranjeros durante las temporadas de cosecha. “Hoy en día Chile necesita esa mano de obra extranjera que es temporal”, afirmó, defendiendo visas temporales y contratación formal.

Campos agregó que muchos chilenos ya no están dispuestos a realizar determinadas labores agrícolas. “Los chilenos somos pechugones y nos creemos el cuento”, sostuvo, asegurando que existen temporeros que pueden ganar entre uno y dos millones de pesos mensuales y que, aun así, muchos nacionales no optan por ese tipo de trabajos.

Las nuevas declaraciones se suman a otras intervenciones del ministro desde que asumió el cargo. A fines de mayo acusó al Socialismo Democrático de haberse convertido en un “vagón de cola” del Partido Comunista y el Frente Amplio, pronosticando incluso su desaparición política. Semanas después calificó como un “show comunicacional” la decisión del gobierno de Boric de transformar Punta Peuco, al sostener que el cambio no alteró sustancialmente el funcionamiento del penal. Ahora, el foco de la controversia pasó desde la política al mundo agrícola, con un mensaje que abrió un nuevo flanco con los gremios del sector.