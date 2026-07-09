Mariska Hargitay hará historia como la primera mujer en conducir los Emmy en 15 años

La actriz Mariska Hargitay será la encargada de conducir la 78.ª edición de los premios Emmy, la ceremonia más importante de la televisión estadounidense, que se realizará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. Su elección no solo la convierte en la primera mujer en asumir ese rol en los últimos 15 años, sino que también representa un hecho inédito para la premiación, que por primera vez desde 1993 no tendrá a un comediante, actor de comedia o presentador de telerrealidad como anfitrión.

Mariska Hargitay encabezará la ceremonia de los Emmy 2026

La confirmación fue realizada durante el almuerzo de inicio de la temporada de premios organizado por NBCUniversal. La ceremonia se llevará a cabo el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y será transmitida en vivo por NBC y la plataforma HBO Max.

Con este anuncio, Mariska Hargitay se transforma en la primera mujer en conducir los Emmy desde que Jane Lynch asumiera ese rol en 2011. Además, será la primera vez desde la edición de 1993 —presentada por Angela Lansbury— en que la gala estará encabezada por una figura que no proviene del mundo de la comedia ni de los programas de telerrealidad.

Respecto de este nuevo desafío, la actriz señaló a Deadline que “traer historias al mundo ha sido el latido de mi carrera. Es un gran honor para mí presentar los Emmy de la 78.ª edición —en el año del centenario de mi querida NBC— y celebrar esta extraordinaria comunidad de narradores”.

Y agregó que “ya sea un actor o un director, un diseñador de vestuario o un diseñador de sonido, todos tenemos el privilegio de participar en la creación de televisión que nos une. Sin importar cómo, dónde o cuándo miremos, estamos juntos en nuestra risa, nuestras lágrimas, nuestro amor por las historias y nuestra expectativa por saber qué ocurrirá después”.

Una trayectoria ligada a la televisión estadounidense

La elección de Hargitay se produjo tras un proceso que consideró candidatos tanto dentro como fuera de NBCUniversal. Finalmente, la cadena optó por una figura estrechamente vinculada a su historia, en el marco de la conmemoración de su centenario.

La actriz acumula 27 temporadas interpretando a la capitana Olivia Benson en La ley y el orden: Special Victims Unit, producción considerada la serie dramática en horario estelar con mayor cantidad de episodios en la historia de la televisión estadounidense.

La ficción regresará durante el otoño del hemisferio norte con su temporada número 28 y superará los 600 episodios emitidos.

A lo largo de su carrera, Hargitay ha obtenido un premio Emmy, además de ocho nominaciones adicionales y un Globo de Oro por su interpretación. También se desempeña como productora ejecutiva y directora de la serie.

Cuenta regresiva para los premios Emmy

La designación de Mariska Hargitay coincide con el inicio de una nueva temporada de premios en la industria televisiva.

El anuncio oficial de los nominados a los Emmy 2026 está programado para el miércoles 8 de julio, desde las 11:30 horas (hora del este de Estados Unidos), mediante una transmisión en vivo a través del sitio oficial de los premios.

Entre las producciones que aparecen como favoritas para concentrar un mayor número de nominaciones figuran Pluribus, de Apple TV+, y The Pitt, de HBO Max.

Con la confirmación de Hargitay como anfitriona, la edición 2026 suma un nuevo hito a la historia de los Emmy, al devolver a una mujer la conducción de la gala después de 15 años y apostar por una de las figuras más reconocidas de la televisión dramática estadounidense.