Mujeres trans suben al ring de la lucha libre para desafiar la transfobia en México

La activista trans Razzia Santillán y la luchadora profesional trans Estrella Fox han organizado un ring de lucha libre en el centro de la Cineteca Nacional, una de las “mecas de la blanquitud” de Ciudad de México, con el propósito de convertir este importante recinto cinematográfico en un espacio público de rechazo a la transfobia.

En el cuadrilátero de Lucha Libre Trans, proyecto creado por Estrella Fox, caben todos los cuerpos y cada uno de ellos combate, en cada movimiento, la discriminación hacia la comunidad trans, la misoginia deportiva y cualquier etiqueta de “exótico”, un rol al que suelen ser relegadas las personas trans en la lucha libre, de acuerdo a las organizadoras.

“Es nuestra tercera edición trayendo el ring y a las chicas a la Cineteca Nacional, y es que de esta manera nos hemos activado en este espacio cultural, porque realmente nosotras necesitamos ser vistas“, explicó Santillán a EFE sobre esta jornada de resistencia.

Luchas contra la transfobia en el segundo país con más transfeminicidios del mundo

Para la defensora de derechos humanos, la urgencia radica en que el público mexicano venza su transfobia y conozca sus historias, que sepa también de la represión que ejerce el Estado mexicano contra ellas, y que sin una “ley integral trans” no podrán acceder a trabajos dignos ni a servicios públicos de salud.

Santillán también expresó su preocupación frente al incremento de los feminicidios en México, uno de los países con mayor número de casos en el mundo y el segundo con más transfeminicidios.

“Somos una población muy marginada y violentada. Ni siquiera tenemos el derecho de habitar el espacio público. Por eso es tan importante esta toma, porque nadie en el espacio público nos quiere, no es un problema exclusivo de los baños o los restaurantes”, expresó la activista.

Denuncia contra una condena con “picardía, la enjundia y furia”

La también presidenta del colectivo Mariposas Negras ha vivido en carne propia la exclusión, discriminación y represión del Estado mexicano, pues cuenta que en 2023 fue sacada a la fuerza del baño de mujeres de la Cineteca Nacional.

Lo anterior la llevó a realizar un plantón durante tres años en las inmediaciones de la institución cultural, una acción por la que ahora enfrenta una denuncia penal.

“Cuando caes en las manos de la Fiscalía General de la República, terminas en prisiones donde llegan los capos de la droga, y yo la verdad tengo mucho miedo (…) Además, al entrar a una cárcel (de hombres), seguramente las penas serán más largas”, relató.

Pese a ello, confía en lo que las mujeres trans pueden lograr arriba del ring, denunciando desde la “picardía, la enjundia y la furia” la marginación que todavía sufre la comunidad en el deporte y su criminalización por el simple hecho de defender su identidad.

“Esta noche son 30 personas luchando, haciendo algo bien distinto, rompiendo los moldes que las élites imponen en las bellas artes”, afirmó Santillán, para quien la lucha libre es un deporte de barrio que desafía los estigmas derivados de la división de clases sociales.

Lucha Libre Trans celebra su tercera edición en la Cineteca Nacional en la que se presentaron figuras como Reina Gintana, que tiene más de tres décadas en este deporte de estilo libre, así como Erika La Diabólica, Davisha, Amenaza Negra, entre otras.