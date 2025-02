Condón interno: cómo usarlo, beneficios y su importancia en la prevención de ITS y embarazos

Síntesis generada con OpenAI

El condón interno, también conocido como condón de vagina, es un método de barrera eficaz para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados. A diferencia del condón externo, se inserta en la vagina o el ano antes de la relación sexual y cubre parte de la vulva, ofreciendo mayor protección. Su uso correcto aumenta su eficacia hasta un 98%, y es importante no reutilizarlo. Aunque menos conocido, es una alternativa segura, accesible y que otorga mayor autonomía a quienes lo usan.

Desarrollado por El Mostrador