Embarazos no deseados al cambiar de anticonceptivo: matrona advierte sobre riesgos y cuidados

Cambiar de pastillas anticonceptivas es una decisión común entre las usuarias, ya sea por efectos secundarios, cambios hormonales o recomendaciones médicas. Sin embargo, muchas veces se subestima la importancia de realizar este proceso con orientación adecuada y medidas de respaldo, advierten especialistas.

Durante la transición de un tipo de píldora a otra, el cuerpo necesita algunos días para adaptarse al nuevo esquema hormonal, lo que puede disminuir temporalmente la eficacia anticonceptiva. Por esta razón, el uso de doble protección, como los preservativos, es fundamental durante ese período.

“Es muy importante que las personas entiendan que cambiar de pastilla no es simplemente reemplazar una por otra de un día para otro. El cuerpo atraviesa un proceso de ajuste, y si no se toman precauciones adicionales, existe el riesgo de un embarazo no planificado”, explica Priscila Preisler, matrona de DKT South America.

Un riesgo que atraviesa todas las etapas reproductivas

El riesgo de embarazo no deseado durante el cambio de método anticonceptivo no es exclusivo de una edad o etapa de la vida. Puede ocurrir en mujeres jóvenes que recién inician su vida sexual, en quienes están en el puerperio y comienzan a usar anticonceptivos tras el parto, y también en mujeres en perimenopausia, una etapa de cambios hormonales donde aún existe capacidad fértil.

“Muchas veces se asume que, en ciertas etapas, como la perimenopausia, el riesgo de embarazo es bajo, pero lo cierto es que mientras haya ovulación, puede ocurrir. Lo mismo pasa en el puerperio: si no hay un método correctamente establecido y reforzado, hay riesgo”, señala Preisler.

Esta realidad refuerza la importancia de contar con una orientación profesional adecuada al momento de hacer cualquier cambio de método, ya que el cuerpo puede reaccionar de forma distinta según el momento hormonal que esté atravesando cada persona.

La especialista enfatiza que el uso de preservativos como método complementario no solo refuerza la protección anticonceptiva mientras se estabiliza el efecto de la nueva píldora, sino que también protege frente a infecciones de transmisión sexual (ITS), un aspecto que muchas veces queda en segundo plano.

“Además de prevenir un embarazo, el preservativo sigue siendo la única barrera efectiva contra las ITS. En contextos de cambio de método, su uso debería ser la norma, no la excepción”, agrega Preisler.

Desde DKT South America, organización comprometida con la salud sexual y reproductiva, destacan que el acompañamiento médico, la información clara y la responsabilidad compartida son pilares clave en el cuidado anticonceptivo, especialmente durante estos cambios.

“Hablar de anticoncepción no puede reducirse solo a la elección de un método. Necesitamos promover una conversación más amplia que incluya educación, orientación profesional y una mirada integral de la salud sexual”, concluye la experta.

Orientación médica y doble protección: claves para una anticoncepción segura

