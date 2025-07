Botox ilegal en Chile: alertan riesgos de aplicarse toxina botulínica sin certificación médica

Síntesis generada con OpenAI

Tras el caso de 28 mujeres hospitalizadas en Inglaterra por botox no autorizado, el doctor Jorge Díaz, presidente de Sochimce, advierte sobre los riesgos de aplicarse toxina botulínica en Chile sin supervisión médica. La falta de fiscalización, el uso de productos falsificados y la realización de procedimientos en lugares no certificados podrían tener consecuencias graves, como parálisis o botulismo. El especialista hace un llamado a tratar estos tratamientos como actos médicos, no cosméticos, y a verificar siempre la certificación del profesional, la calidad del producto y el lugar.

