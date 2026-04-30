Kast quita piso a Irarrázaval por polémico oficio y empodera a Alvarado en articulación ministerial

La iniciativa de suspender parcialmente el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) el Ministerio de Hacienda la conversó con el Segundo Piso, desde donde “no se dieron señales de alerta como corresponde” y se visó la decisión sin haber considerado políticamente los efectos que vendrían.

Según sostienen en el grupo más cercano del Presidente José Antonio Kast, también desde el Segundo Piso surgió “la puesta en escena” del jefe del erario público, Jorge Quiroz, yendo canal por canal de televisión explicando el alza de precios, lo cual no fue bien evaluado en el Comité Político ni en los partidos oficialistas.

“El equipo político era de la idea de subir el Mepco de forma gradual o con un tratamiento distinto. Porque el énfasis político que implicaba no era que se tenga que ajustar más allá que lo que estamos acostumbrados, sino que iba a subir $550 y $370, que es algo diametralmente distinto. Y ahí no se activó ninguna señal de alerta”, advierten desde el Ejecutivo quienes conocieron la definición.

Integrantes de la ex-OPE, explican que días antes del 11 de marzo, en una reunión el timonel del Partido Republicano, senador Arturo Squella, y un par de asesores, plantearon que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, junto con ser un soporte legislativo tendría sobre sus hombros dar la visión política al jefe de Hacienda y la coordinación interministerial. Sin embargo, el jefe del asesores del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, pidió ser él quien se encargara de la coordinación de ministros y se aceptó.

La semana pasada otra decisión del Segundo Piso colmó la paciencia del elenco político del Presidente. Irarrázaval –que mantiene una relación fluida con Quiroz– habría visado el oficio de Hacienda sin que Claudio Alvarado lo revisara.

La molestia en el partido del Presidente

La molestia entre los republicanos fue evidente y la explicó en detalle el presidente de la colectividad, Arturo Squella, en tres entrevistas llamando al orden a Irarrázaval.

“Cuando tú tienes evaluaciones no es necesario que se comuniquen vía oficio, dando a entender que hay una instrucción, digamos, de proceder en función de eso (…). Lo mismo en cuanto a la reserva de la documentación, es de trabajo, más bien no es de exposición pública (…). Yo llamaría al Segundo Piso a que tomara las riendas de esas correcciones precisamente para que no se vuelva a repetir el problema”, dijo el senador en Radio Duna.

Luego en La Segunda remató: “La Dipres tiene el deber de evaluar técnicamente, lo hace todos los años; pero para la coordinación entre ministerios está el Segundo Piso y ahí tenemos un problema”.

“Evidentemente echar a correr una evaluación (por parte de la Dipres) que permite que personas malintencionadas saquen estas conclusiones (de suprimir el programa de alimentación escolar), es un error y esos errores comunicacionales se tienen que corregir”, agregó el senador.

En horas de la tarde del martes, tras una serie de reuniones en La Moneda por ese incidente, el Presidente zanjó la decisión de que a partir de ahora la coordinación interministerial esté a cargo del ministro Alvarado.

En Mandatario recogió la principal crítica del oficialismo dirigida “hacia la lógica instaurada a comienzos de marzo, donde se definió que la contraparte para todos los asuntos políticos sería el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval”.

“Irarrázaval carece de la sutileza política”

Entre los republicanos y las mesas del Senado y la Cámara, esta estructura estaba resultando inviable, calificando de “ingenuidad” que un asesor, por muy influyente que sea, pretenda llamar al orden a secretarios de Estado sin poseer el “piso político ni legal ni credibilidad” suficiente. A juicio de la UDI, ese rol era de Alvarado.

En el oficialismo afirman que Irarrázaval suele operar bajo una lógica meramente técnica, al igual que Hacienda, priorizando el “echarle para adelante” sin evaluar los costos políticos de las medidas.

Un ejemplo crítico fue el visado del Oficio N° 16, que planteaba recortes presupuestarios en medio de la tramitación de la ley miscelánea. En el oficialismo critican que Irarrázaval carece de la “sutileza política” para advertir cuándo una medida “se va a leer mal”, un error que ha generado alertas en el oficialismo.

En su tercera entrevista del día, en Radio Agricultura, Squella destacó lo que llamó la articulación de la dupla de Alvarado y el ministro Segpres José García Ruminot en el Congreso: sacar adelante medidas en “tiempo récord” y obteniendo los votos faltantes.

Entre los exégetas del oficialismo han interpretado que el rol del Segundo Piso en la coordinación ministerial estaba generando un vacío de conducción en las últimas semanas y han defendido que sea el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien en plenitud “su rol legal de jefe de gabinete”, porque los ministros sectoriales necesitan un interlocutor con “el tonelaje suficiente” para socializar decisiones complejas y defenderlas políticamente.