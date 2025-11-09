Rejuvenecimiento íntimo femenino: tecnología que mejora la salud, la confianza y la plenitud

Secuelas del parto, incontinencia urinaria leve, sequedad, pérdida de sensibilidad y laxitud, son las principales razones que tienen las pacientes para realizar este procedimiento que les devuelve la salud y la autoestima.

Cada año son miles las mujeres que dejan atrás el tabú y se deciden a consultar y realizar un rejuvenecimiento íntimo. Se trata de un procedimiento que corrige algunas molestias y problemas físicos derivados del parto, el envejecimiento y la menopausia. Con el paso del tiempo, la zona pélvica pierde su tono muscular, lo que puede provocar incontinencia urinaria, dolor, disfunción sexual e hiperlaxitud vaginal.

Más allá de lo estético, este rejuvenecimiento trae de vuelta el bienestar a las mujeres, mejora la confianza y la calidad de vida. Por sus buenos resultados y la necesidad creciente, es que se han desarrollado nuevos procedimientos no invasivos que prometen resultados reales sin cirugía.

Uno de ellos es Intime Lisse, que en Chile ya cuenta con casos de éxito comprobados. “Este tratamiento de alta precisión, actúa generando un calentamiento controlado de los tejidos, estimulando la producción de nuevo colágeno, elastina y mayor irrigación sanguínea, lo que permite regenerar el tejido íntimo desde adentro, mejorando su tono, elasticidad y coloración natural”, explica Loretto Parra, directora de Clínica Elysian.

Nuevas búsquedas de bienestar

Maribel, de 70 años, dos partos naturales, llegó con antecedentes de leve incontinencia urinaria, flacidez vaginal, resequedad, oscurecimiento de la piel íntima y molestias por roce con la ropa interior. Sobre sus resultados, Loretto Parra señala que “la paciente buscaba recuperar la firmeza, la hidratación y el confort íntimo que había perdido con los años. A lo largo de sus seis sesiones experimentó una transformación profunda, no sólo física, sino también emocional y psicológica”.

Luego del tratamiento Maribel declara que los resultados fueron rápidos y naturales, “volví a sentirme mujer, sin vergüenza, sin molestias, más viva, más confiada y más plena y con una energía que cambió la forma de verme y de relacionarme”. En esta línea, agrega que pasó de la incomodidad constante al bienestar, “siento que rejuvenecí, no solo físicamente, sino en el alma, además me sentí acompañada, sin pudor y con total confianza; pensé que a mi edad ya no había mucho que hacer, pero el cuerpo responde y cuando una se atreve, la vida cambia”.

Jennifer, 51 años, cuatro partos naturales, con síntomas de flacidez vaginal, sequedad, disminución de sensibilidad, coloración oscura en la zona íntima, molestias por roce al usar ropa ajustada, fatiga pélvica leve y sensación de pérdida de tono postparto.

“Durante sus seis sesiones Jennifer vivió una transformación integral: su cuerpo respondió de manera visible y funcional, pero también recuperó la confianza, el deseo y la energía que sentía adormecida”, indica Loretto Parra.

Una vez realizado el procedimiento, Jennifer señala que renació su autoestima y feminidad, recuperó el deseo, la confianza y la alegría y se sintió más atractiva y libre, con un impacto positivo en su relación de pareja. “Volví a estar plena, segura y conectada conmigo misma, me siento rejuvenecida de verdad, por dentro y por fuera; este tratamiento me recordó que seguir siendo mujer no tiene edad. No fue vanidad, fue amor propio”, confiesa.

Intime Lisse, es una tecnología aprobada por la FDA que emplea energía térmica de alta precisión para rejuvenecer los tejidos vaginales y vulvares sin cirugía. Es un procedimiento seguro, indoloro y sin tiempo de recuperación, que se realiza en un promedio de seis sesiones de 20 minutos cada una, que asegura resultados duraderos, naturales y altamente satisfactorios.

Hoy, el bienestar íntimo dejó de ser un tema prohibido para transformarse en una decisión consciente de autocuidado. Porque cuando una mujer se reconcilia con su cuerpo, no solo sana su historia: también escribe una nueva. Intime Lisse no promete juventud eterna, sino algo más profundo y valioso: la posibilidad de sentirse viva, segura y en plenitud, en cualquier etapa de la vida.