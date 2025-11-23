Ginecomastia: la cirugía ambulatoria que combina salud y bienestar de la confianza masculina

La ginecomastia, el aumento del tejido mamario en hombres, es una condición mucho más habitual de lo que se piensa. Aunque suele asociarse únicamente a un tema estético, en muchos casos también tiene un origen médico. Incluso quienes mantienen una alimentación equilibrada y hacen ejercicio pueden presentar un exceso de tejido o grasa en la zona pectoral que requiere evaluación profesional para definir el tratamiento adecuado.

Además del aspecto físico, esta condición suele generar incomodidad emocional, afectando la autoestima y la relación con el propio cuerpo. Por eso, una consulta médica oportuna resulta fundamental para identificar qué tipo de ginecomastia presenta el paciente y cuál es la mejor forma de abordarla.

Fernando Terré, director clínico y fundador de Clínica Terré, explica que la ginecomastia “es una de las cirugías más solicitadas en nuestra clínica y consta de la lipoaspiración de grasa de la zona pectoral y extracción de la glándula mamaria, de ser el caso. La ginecomastia puede ser verdadera o aparente. Verdadera es cuando existe la presencia de una glándula mamaria y la aparente o pseudoginecomastia es cuando no hay glándula, pero hay aumento de volumen debido al depósito de grasa en exceso”.

Un procedimiento seguro y ambulatorio

La cirugía para tratar la ginecomastia es ambulatoria y se realiza bajo anestesia local con sedación profunda, lo que permite al paciente retomar sus actividades normales al día siguiente. La intervención combina lipoaspiración y, cuando corresponde, la extracción de la glándula mamaria, siempre bajo un enfoque seguro y mínimamente invasivo.

Tras el procedimiento, el paciente permanece entre dos y tres horas en observación, y se recomienda el uso de una faja tipo camiseta para comprimir la zona, reducir la inflamación y favorecer una mejor adaptación de la piel.

Más que estética: una señal de salud

El especialista recalca que la presencia de glándula mamaria tiene indicación quirúrgica, ya que, al igual que en mujeres, este tejido puede desarrollar cáncer mamario, aunque con una incidencia mucho menor. “En estos casos, se debe extraer la glándula mamaria por una pequeña incisión a través de la areola y lipoaspirar la grasa en exceso. En caso de no haber glándula, solo se realiza la lipoaspiración”, agrega.

En definitiva, abordar la ginecomastia es un proceso que integra salud, bienestar y confianza personal. Consultar a tiempo no solo permite acceder a un tratamiento efectivo y seguro, sino también recuperar la tranquilidad y el bienestar emocional del paciente.