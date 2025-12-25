Anticoncepción en verano: cómo evitar fallos por calor, viajes y cambios de rutina

El verano es sinónimo de descanso, viajes y cambios de rutina, pero también puede transformarse en una temporada crítica para el uso correcto de los métodos anticonceptivos. El calor extremo, los desplazamientos y los horarios irregulares aumentan el riesgo de olvidos o de una mala conservación de algunos métodos, disminuyendo su efectividad.

“Durante las vacaciones vemos muchos errores asociados a la desorganización y al desconocimiento, sobre todo en métodos que dependen del uso regular, como la pastilla o las inyecciones”, explica Victoria Cancino, matrona de DKT Chile. “Por eso es clave planificar antes de salir y considerar factores como el calor, los cambios de huso horario y el acceso al método en el lugar de destino”.

El calor también importa

Uno de los puntos menos considerados en verano es la temperatura. “Las inyecciones anticonceptivas y los preservativos pueden verse afectados por el calor excesivo”, advierte Cancino. “No deben dejarse dentro del auto, expuestos al sol ni cerca de ventanas. Lo ideal es conservarlos a temperatura ambiente, en un lugar fresco y protegido. Tampoco es necesario refrigerarlos”.

En el caso de los preservativos, la recomendación es clara: “Evitar llevarlos en la billetera o mochilas expuestas al calor. Las altas temperaturas pueden dañar el material y comprometer su eficacia”, agrega.

Organización según el método

Para los dispositivos intrauterinos (DIU) e implantes subdérmicos, la principal recomendación es tener los controles al día y, ojalá, no programarlos durante las vacaciones. “Si justo coinciden con el periodo de descanso, lo mejor es agendar el control apenas se regrese”, señala la matrona.

Con las inyecciones, Cancino destaca que muchos centros de salud permiten adelantarlas si se informa que la persona saldrá de vacaciones. “Se pueden aplicar un día antes o un día después sin problema. Si hay un retraso mayor, es fundamental usar preservativo desde la fecha en que correspondía la inyección y mantenerlo por al menos siete días después de volver a aplicarla”.

Respecto a la pastilla anticonceptiva, la planificación es clave. “Hay que llevar el tratamiento completo antes de viajar, porque no siempre es fácil conseguir la misma marca o una receta en otro lugar”, explica. Además, recomienda asociar la toma a un momento del día —como una comida— más que a una hora exacta, para evitar olvidos durante las vacaciones.

“Si se olvida una pastilla por más de un día, se deben tomar dos juntas y reforzar con un método de barrera por varios días”, añade.

Doble protección: un básico del verano

La especialista enfatiza la importancia de la doble protección, especialmente en vacaciones. “El preservativo no solo refuerza la eficacia anticonceptiva frente a olvidos o retrasos, sino que también previene infecciones de transmisión sexual, algo fundamental en contextos de mayor movilidad y nuevas parejas”.

Finalmente, Cancino resume: “El verano se disfruta más cuando no hay preocupaciones. Una buena organización, cuidar la temperatura de los métodos y reforzar con preservativo permite vivir las vacaciones con tranquilidad y con un cuidado integral de la salud sexual”.