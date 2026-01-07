Perimenopausia: síntomas, diagnóstico y señales tempranas que muchas mujeres desconocen

Aunque muchas mujeres asocian la menopausia con un evento puntual, lo cierto es que existe una etapa previa —la perimenopausia— que puede extenderse por varios años y comenzar incluso desde los 40. Se trata de un período de transición hormonal que no siempre es fácil de identificar y que, en muchos casos, genera dudas, confusión y subdiagnóstico.

“La perimenopausia es justamente el periodo previo a la menopausia, pero no tiene una duración fija. No podemos decir que son dos o tres años antes, porque no existe un plazo definido. Se asocia principalmente a la aparición de ciertos síntomas”, explica Victoria Cáncino, matrona de DKT Chile.

Según la especialista, la menopausia —definida como el último sangrado menstrual— suele presentarse entre los 45 y 55 años, por lo que la perimenopausia puede comenzar aproximadamente desde los 40. Uno de los primeros signos de alerta son los cambios en el ciclo menstrual.

“Es muy común que un mes llegue la regla, otro no; que un mes sea abundante y otro muy escasa o que se suspenda por un tiempo y luego vuelva. Ese desorden en el sangrado suele ser la primera señal de que estamos entrando en este periodo”, señala Cáncino.

A estos cambios se pueden sumar otros síntomas como alteraciones del ánimo —irritabilidad, tristeza o cambios emocionales repentinos—, bochornos o sofocos asociados a variaciones en la percepción de la temperatura, trastornos del sueño y modificaciones en el apetito. “También hay mujeres que refieren cambios metabólicos, más o menos hambre, o dificultades para dormir, pero todo esto debe evaluarse caso a caso”, añade.

Diagnóstico: más allá de los síntomas

Si bien muchas mujeres identifican la perimenopausia por cómo se sienten, existen herramientas clínicas que permiten confirmar esta etapa. “Hay exámenes de sangre que miden niveles hormonales, principalmente FSH y, en algunos casos, LH. Estas hormonas nos permiten determinar si estamos o no en este periodo”, explica la matrona.

Sin embargo, Cáncino advierte que no todas las mujeres presentan síntomas. “Hay personas que no sienten absolutamente nada y se dan cuenta de que llegaron a la menopausia simplemente porque nunca más volvió el sangrado. En esos casos, el diagnóstico se confirma netamente con exámenes”, afirma.

Eso sí, estos estudios no permiten predecir cuánto tiempo durará la perimenopausia. “Los exámenes indican si estamos comenzando o no el proceso, pero no nos dicen si va a durar un año o tres. Eso es muy variable”, aclara.

La importancia del control y la evaluación integral

La especilista recalca que la consulta médica es clave, especialmente porque muchos síntomas pueden confundirse con otras patologías. “Hay signos que creemos que son menopausia, pero pueden estar asociados a problemas de tiroides, alteraciones de la glicemia u otras condiciones. Por eso es fundamental descartar antes de diagnosticar”, enfatiza Cáncino.

En cuanto a los cuidados y tratamientos, la especialista es clara: no existe una solución única. “Todo depende de cada usuaria, de sus síntomas, de los resultados de los exámenes y de su estado de salud general. Hay mujeres que requieren terapia hormonal de reemplazo porque los síntomas son muy intensos, pero otras se manejan perfectamente con tratamientos locales o medidas más simples”.

Por ejemplo, en casos de resequedad vaginal, el uso de lubricantes puede ser suficiente. “No siempre es necesario llegar a las hormonas. A veces, con vitamina E o tratamientos locales, se solucionan molestias como sequedad de la piel o picazón”, explica.

Una brecha en el acceso

Finalmente, Cáncino advierte sobre una realidad poco conocida: el acceso a estos exámenes en el sistema público es limitado. “Actualmente, estos estudios no están incluidos dentro de las canastas básicas de atención primaria, por lo que muchas veces deben realizarse de forma particular. Eso influye en que se soliciten poco y en que muchas mujeres no sepan que existen”, concluye.

Informarse, consultar a tiempo y comprender que la perimenopausia es un proceso natural —pero no invisible— es clave para transitar esta etapa con mejor calidad de vida y acompañamiento profesional.