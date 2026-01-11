Anticoncepción de emergencia en verano: cuándo usarla, qué tan efectiva es y dónde conseguirla

El periodo estival suele relajar horarios y rutinas, pero también puede generar descuidos en el uso regular de métodos anticonceptivos. Frente a una relación sexual sin protección o una falla del método habitual, la anticoncepción de emergencia surge como una alternativa válida, siempre que se utilice de forma responsable, informada y dentro de los plazos recomendados por especialistas.

El verano suele venir acompañado de descanso, viajes, celebraciones y cambios en los horarios habituales, lo que muchas veces implica una mayor flexibilidad en la vida cotidiana. Sin embargo, esta alteración de la rutina también puede aumentar la posibilidad de olvidos, retrasos o errores en el uso del método anticonceptivo regular, especialmente cuando se interrumpen hábitos establecidos. En ese contexto, la anticoncepción de emergencia puede transformarse en una herramienta útil para enfrentar situaciones imprevistas, siempre que se utilice de manera oportuna, correcta, informada y responsable, y no como un método de uso habitual.

“La anticoncepción de emergencia está pensada para situaciones puntuales, como una relación sexual sin protección o cuando el método utilizado falló. No es un método regular y no debe usarse como tal”, explica Victoria Cáncino, matrona de DKT Chile.

Uno de los principales factores que determina la efectividad de la píldora de anticoncepción de emergencia es el momento en que se utiliza. “Idealmente debe tomarse lo antes posible. Ojalá dentro de las primeras 48 horas posteriores a la relación sexual sin protección, donde su efectividad puede llegar aproximadamente al 90%”, señala Cáncino.

A medida que pasan las horas, la efectividad disminuye. “Entre las 48 y 72 horas sigue siendo una opción, pero ya baja alrededor de un 20%. Después del cuarto día, y hasta un máximo de siete días, la probabilidad de que funcione desciende de forma importante”, agrega la especialista. Por eso, recalca, “mientras antes se tome, mejor”.

Dónde conseguirla en Chile

En Chile, la anticoncepción de emergencia está disponible tanto en el sistema público como en farmacias. “En los servicios públicos se entrega de forma gratuita, especialmente en urgencias o en algunos consultorios de atención primaria, pero siempre va a depender del stock que tenga cada establecimiento”, explica la matrona de DKT Chile.

En el caso de las farmacias, la píldora se vende generalmente con receta médica. “La receta puede ser emitida por cualquier médico, incluso un médico general. Esto se solicita principalmente porque uno de los efectos adversos es que puede aumentar la presión arterial y el riesgo de trombosis en personas con hipertensión”, aclara Cancino.

Verano, cambios de rutina y prevención responsable

