Salud sexual en vacaciones: 5 consejos clave para disfrutar el verano sin riesgos

El verano llegó para quedarse y el calor ya se siente con fuerza en la mayoría de las regiones del país. Arena y sol, actividades al aire libre y descanso, son una mezcla explosiva que puede potenciar, entre otras cosas, encuentros íntimos, y es justo ahí donde es necesario tener ciertos cuidados necesarios para vivir una sexualidad segura, informada y placentera.

Por eso, Aprofa, organización con más de 60 años trabajando por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Chile, presenta por tercer año consecutivo su lista de recomendaciones veraniegas para que disfrutes sin riesgos.

En este verano debes considerar

Consentimiento: ¡Sin peros! No hay matices ni zonas grises, toda práctica sexual requiere consentimiento claro, libre y entusiasta. Si estás de fiesta, recuerda que el alcohol u otras sustancias pueden afectar la percepción y los sentidos. Esto significa que no es posible asegurar un consentimiento real, ni para pedirlo ni para darlo.

Al agua pato: Si usas tampón, copita o disco menstrual para contener la sangre menstrual y te vas a meter al mar o a la piscina, recuerda cambiarlos antes de entrar y después de salir del agua. Así evitas molestias, posibles infecciones y accidentes.

Alerta hongos: Pasar horas con el traje de baño húmedo puede jugar en tu contra. La humedad prolongada puede crear el ambiente perfecto para la aparición de hongos, incluida la famosa candidiasis. Para evitar molestias, lleva siempre ropa de cambio y procura mantener seca/o tus partes intimas, ya sea pene o vulva.

Protégete del sol: Así como no debes exponerte al sol sin bloqueador, tampoco tienes que exponer tus métodos anticonceptivos al calor. Si usas anticonceptivos orales, mantenlos siempre bajo los 30°C para que no pierdan eficacia. Y atención con los condones externos (de pene) e internos (de vagina), nada de guardarlos en la billetera. El calor, la fricción y la presión pueden dañarlos sin que lo notes. Lo mejor es llevarlos en un compartimiento especial, frescos y protegidos, para que realmente cumplan su función cuando los necesites.

Lubricante acuático: Si vas a tener prácticas sexuales penetrativas en el agua, te recomendamos utilizar lubricantes en base de silicona para mejorar la experiencia. Este lubricante tiene una mayor duración en ambientes acuáticos. Recuerda leer los envases de los productos que utilices, para conocer su uso correcto. Tras llevar a cabo esta práctica en el agua, recuerda lavar tus genitales.

“Tanto en vacaciones como durante todos los días del año, recomendamos utilizar siempre métodos de barrera para prevenir embarazos no deseados y/o no planificados, así como ITS y VIH/Sida. Es fundamental informarte y conocer todas las alternativas disponibles para vivir una salud sexual segura y placentera. ¡Que disfrutes este verano!”, señalan desde Aprofa.

Disfrutar el verano también implica autocuidado

La sexualidad saludable no se toma vacaciones. Informarse, protegerse y respetar los propios límites y los de otras personas es clave para que el disfrute estival no se transforme en una preocupación posterior. El autocuidado, el consentimiento y el uso adecuado de métodos de protección permiten vivir experiencias placenteras sin poner en riesgo la salud física ni emocional. Incorporar estos hábitos no solo previene infecciones de transmisión sexual o embarazos no planificados, sino que también promueve relaciones más conscientes, respetuosas y libres de presiones. Cuidarse es parte esencial de disfrutar plenamente el verano y sostener el bienestar personal y colectivo durante todo el año.