DIU: mitos y verdades sobre este dispositivo, uno de los métodos anticonceptivos más eficaces

Las mujeres suelen enfrentarse a la pregunta constante sobre cuál es el mejor método anticonceptivo, buscando no solo una protección eficaz frente a un embarazo no planificado, sino también alternativas que no generen efectos adversos en su salud. En ese escenario, el dispositivo intrauterino (DIU) se ha posicionado como una opción segura, duradera y de bajo mantenimiento, aunque todavía rodeada de mitos que muchas veces dificultan una decisión informada.

El dispositivo intrauterino (DIU) es uno de los métodos anticonceptivos de larga duración más eficaces disponibles actualmente. Sin embargo, a pesar de su uso extendido, continúa siendo un método rodeado de mitos, especialmente en torno a la edad, la maternidad previa y sus posibles efectos secundarios.

“El DIU es un método anticonceptivo reversible, altamente eficaz y de bajo mantenimiento. Dependiendo del tipo, puede proteger entre 3 y hasta 10 años”, explica Victoria Cáncino, matrona de DKT Chile.

La especialista despeja las dudas que existen sobre este método anticonceptivo

¿Solo pueden usar DIU las mujeres que ya tuvieron hijos? Uno de los mitos más frecuentes es que el DIU solo está indicado para mujeres que han tenido embarazos previos. “Eso era así antiguamente. Antes se exigía haber tenido al menos un embarazo porque eso aseguraba que el tamaño del útero fuera compatible con el dispositivo. Hoy eso ya no es un requisito”, aclara Cáncino.

Actualmente, existen distintos tamaños y modelos de DIU. “Lo único que se evalúa hoy es que no existan malformaciones uterinas y que el tamaño del útero sea adecuado para el dispositivo, pero no influye si la mujer ha tenido o no hijos”, enfatiza.

Límite de edad para su uso: Según la especialista, el DIU puede utilizarse a distintas edades. “No hay una contraindicación por edad. Sin embargo, como es un procedimiento más invasivo, no se recomienda en adolescentes muy pequeñas o en personas que no han iniciado su vida sexual, porque la colocación puede resultar más traumática”, señala.

Cómo funciona el DIU y por qué no es hormonal: El DIU se inserta dentro del útero y debe ser colocado exclusivamente por un profesional de la salud, como una matrona o un ginecólogo. “Es un cuerpo extraño dentro del útero, lo que genera una inflamación local. Esto modifica el pH, los fluidos cervicales y, en el caso del DIU de cobre, libera iones que hacen el ambiente hostil para los espermatozoides”, explica Cáncino.

Esta acción local explica algunos de sus efectos. “Puede provocar reglas un poco más dolorosas o más abundantes, pero lo positivo es que no tiene hormonas, por lo que no genera cambios metabólicos como aumento de peso, acné o alteraciones del ánimo”, destaca.

Duración y control, una clave para su efectividad: Los DIU de cobre pueden durar 5 o 10 años, según el modelo, mientras que los hormonales tienen una duración de entre 3 y 8 años. “Es importante respetar esos plazos. Siempre recomendamos retirarlo o cambiarlo antes de que se cumpla el tiempo máximo, porque si se mantiene más allá pierde efectividad”, advierte la matrona de DKT Chile.

Un retiro tardío no solo aumenta el riesgo de embarazo, sino que también puede complicarlo. “Un embarazo con un DIU puesto es más riesgoso, porque el dispositivo ocupa espacio dentro del útero”, agrega.

¿Se puede usar como método de emergencia?: El DIU de cobre también puede utilizarse como método anticonceptivo de emergencia si se inserta dentro de los días posteriores a una relación sexual sin protección, ofreciendo además protección a largo plazo. Esta alternativa debe ser siempre evaluada y realizada por un profesional de la salud.

Una de las ventajas del DIU es que, al retirarlo, la fertilidad se recupera de inmediato. “Incluso se puede hacer el recambio en el mismo procedimiento: se retira el dispositivo antiguo y se coloca uno nuevo en el mismo control, sin necesidad de esperar”, explica la especialista.