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Cadem golpea al Gobierno: 67% cree que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia PAÍS Agencia Uno

Cadem golpea al Gobierno: 67% cree que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El crimen organizado se consolidó como la principal preocupación en seguridad para los chilenos, mientras un 70% teme ser víctima de un delito. En paralelo, la aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó a 39%, su nivel más bajo desde que asumió.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La última encuesta Cadem reflejó un fuerte deterioro en la percepción ciudadana sobre seguridad pública. Un 67% considera que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia y un 78% identifica al crimen organizado como el principal problema del país en esta materia. Aunque disminuyó la percepción de aumento de delitos respecto de meses anteriores, el temor a sufrir hechos violentos sigue elevado. En paralelo, la aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó a 39% y retrocedió la evaluación de su liderazgo y de su equipo político.
Desarrollado por El Mostrador

La delincuencia y el crimen organizado continúan dominando las preocupaciones ciudadanas y golpeando la evaluación del Gobierno, según reveló la última encuesta Plaza Pública Cadem correspondiente a la última semana de abril.

El sondeo mostró que un 67% de los encuestados considera que el Estado está siendo sobrepasado por la delincuencia, mientras solo un 30% cree que mantiene capacidad para controlarla.

Además, aumentó la percepción de que el principal responsable de enfrentar el problema es el Ejecutivo. Un 54% atribuye al Gobierno la responsabilidad principal en el combate contra la delincuencia, mientras que un 30% apunta a tribunales y jueces y un 9% responsabiliza a las policías.

La encuesta también confirmó que el crimen organizado se instaló como el principal problema de seguridad para la ciudadanía. Un 78% identifica fenómenos como narcotráfico, sicariatos y secuestros como la principal amenaza en esta materia, muy por encima de la delincuencia común, que alcanzó 20%.

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En esa línea, un 42% considera que la principal prioridad del Gobierno debe ser combatir el narcotráfico y el crimen organizado, seguido de una reforma al sistema judicial (33%) y medidas de prevención en barrios y espacios públicos (25%).

El temor a ser víctima de delitos continúa elevado y alcanza 70% de los encuestados.

Entre los hechos que generan mayor preocupación aparecen el robo con violencia (36%), robo en viviendas (35%), encerronas o portonazos (31%), homicidios o sicariatos (25%) y la violencia en espacios públicos (24%).

Pese al clima de preocupación, algunos indicadores mostraron variaciones respecto de mediciones anteriores. La percepción de que la delincuencia ha aumentado en los últimos dos meses cayó a 47%, registrando una disminución de 25 puntos respecto de agosto de 2025 y marcando la mayor baja desde 2014.

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Asimismo, la percepción de mayor violencia en los delitos descendió a 59%, acumulando una caída de 30 puntos en nueve meses.

En cuanto a las instituciones encargadas de seguridad, la aprobación de la PDI frente a la delincuencia cayó desde 84% en enero de 2024 a 74%, mientras que Carabineros descendió desde 75% a 69%.

En contraste, los alcaldes mejoraron su evaluación ciudadana, subiendo desde 39% a 47%.

Kast cae a su nivel más bajo

En paralelo al deterioro de la percepción sobre seguridad, la aprobación del Presidente José Antonio Kast cayó a 39%, un punto menos que en la medición anterior y su nivel más bajo desde que asumió el pasado 11 de marzo.

Su desaprobación, en tanto, se mantuvo en 57%.

La encuesta también mostró retrocesos en prácticamente todos los atributos personales y de liderazgo asociados al Mandatario.

Las mayores caídas se registraron en autoridad y liderazgo, capacidad para mantener ordenada a su coalición política y evaluación de su equipo de gobierno, todas con descensos de hasta ocho puntos durante abril.

Pese a ello, las áreas mejor evaluadas de la administración continúan siendo la capacidad para hacer crecer la economía (53%), gestionar relaciones internacionales (50%) y enfrentar la inmigración (50%).

Finalmente, el estudio mostró que un 85% de los encuestados considera mala o muy mala la situación del empleo en el país, el nivel más alto registrado desde marzo de 2021.

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