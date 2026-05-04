Crece inseguridad en la región tras aumento de homicidios

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¡Bienvenidos a una nueva edición del newsletter Aquí Coquimbo! Iniciamos el mes del mar con todo. Se viene un mayo cargado de desafíos y mucha actualidad regional que procesar. En esta entrega, te traemos las claves para entender lo que está pasando en nuestro territorio.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Coquimbo , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer noticioso regional.

quiero invitarte a que compartas , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos del acontecer noticioso regional. El pasado mes dejó una estela de violencia que pone en duda las cifras oficiales en la Región de Coquimbo. Con homicidios particularmente violentos y balaceras en espacios públicos como ferias libres, el relato de una región más segura enfrenta su momento más crítico. Analizamos cómo la delincuencia de alta connotación social está tensionando la agenda del Gobierno y golpeando la tranquilidad de los barrios.

Con homicidios particularmente violentos y balaceras en espacios públicos como ferias libres, el relato de una región más segura enfrenta su momento más crítico. Analizamos cómo la delincuencia de alta connotación social está tensionando la agenda del Gobierno y golpeando la tranquilidad de los barrios. Agricultores durante esta jornada se manifestarán en Monte Patri a. La crisis de la mosca de la fruta registra pérdidas millonarias para los campesinos de la zona, quienes se unieron para reclamar en contra de las medidas del SAG.

a. La crisis de la mosca de la fruta registra pérdidas millonarias para los campesinos de la zona, quienes se unieron para reclamar en contra de las medidas del SAG. El Estadio Municipal de Punitaqui fue el epicentro de una celebración que unió el patrimonio vitivinícola con un despliegue artístico de primer nivel. Miles de personas disfrutaron del rescate de las tradiciones de la vid junto a la Cooperativa Control Pisquero y una variada feria gastronómica local. Un balance positivo para una festividad que sigue consolidando la identidad y el orgullo de la provincia de Limarí.

y una variada feria gastronómica local. Un balance positivo para una festividad que sigue consolidando la identidad y el orgullo de la provincia de Limarí. Finalmente, te contamos que vivir en comunidad es cada vez más costoso en la capital regional. Un reciente informe sitúa a La Serena como la tercera comuna del país con mayor incremento en gastos comunes, registrando un alza del 14,34% en el último año. Desglosamos los factores que tienen a los presupuestos familiares serenenses bajo una alerta financiera.

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Homicidios y balaceras cuestionan discurso del Gobierno sobre una región más segura

Un violento homicidio ocurrido la noche del 21 de abril en el sector de Tierras Blancas, en la comuna de Coquimbo, volvió a encender las alarmas de seguridad pública en la región. El hecho, registrado en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, mostró cómo una riña terminó con un disparo a quemarropa, causando la muerte de una persona en plena vía pública. El crimen generó impacto nacional.

Pero este caso no fue aislado. Durante abril, la Región de Coquimbo registró una seguidilla de hechos de alta connotación pública, incluyendo homicidios en Vicuña y en el sector de La Recova en La Serena, sumado a un hallazgo de un cuerpo sin vida en la toma de La Varilla en las Compañías de La Serena, hechos que han instalado un creciente clima de inseguridad.

En este contexto, la seguidilla de homicidios y hechos de violencia registrados durante abril, junto con los 13 asesinatos acumulados en lo que va de 2026, golpea directamente el principal eje discursivo del Gobierno en la región: la seguridad.

Lejos de consolidarse como un activo, las cifras comienzan a erosionar esa narrativa, abriendo un flanco político para la administración y tensionando su promesa de recuperar los espacios públicos y devolver la paz a los barrios.

Frente a ese escenario, surge una pregunta inevitable: ¿es hoy la Región de Coquimbo más segura?

Aquí Coquimbo conversó con la seremi de Seguridad Pública, María José Duarte, y le planteó directamente una interrogante que hoy cruza a la ciudadanía: si, tras los recientes hechos de violencia, es posible sostener que la región es más segura.

Frente a ello, la autoridad aseguró que existe un cambio en la forma de enfrentar la seguridad.

“Desde que asumimos, existe un significativo cambio en la forma cómo se trabajaba en cuanto a seguridad pública. Hemos estado en ocho comunas, realizando operativos policiales y conversando cara a cara con los vecinos, quienes nos transmiten sus inquietudes. En este contexto, respecto a su pregunta, sostengo que estamos desplegados dando mayor y mejor seguridad a la región”, indicó.

La seremi también reconoció la preocupación por los recientes hechos delictuales, particularmente en sectores como Tierras Blancas y La Recova, donde, según explicó, se han intensificado operativos extraordinarios y reforzado la presencia policial.

Cifras que preocupan: menos tiempo, casi los mismos casos

Según datos de la PDI, durante el primer semestre de 2025 se registraron 16 homicidios en la región. En contraste, en solo cuatro meses de 2026 ya se contabilizan 13 casos, una cifra que se acerca peligrosamente al total del período anterior, pero en un lapso considerablemente menor.

A la par de los homicidios, otros hechos de violencia grave han marcado la agenda regional. Uno de los más recientes ocurrió el jueves 30 de abril en el sector de Las Compañías, en La Serena.

Un hombre de 23 años resultó herido tras recibir múltiples impactos de bala en la intersección de El Brillador con calle 28, en las cercanías del terminal agropecuario. De acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima se encontraba al interior de un vehículo cuando fue atacada.

El joven fue auxiliado por personal del SAMU, que lo trasladó hasta el Hospital de La Serena, mientras Carabineros adoptó el procedimiento correspondiente en el sitio del suceso. El caso fue calificado como homicidio frustrado.

Este tipo de hechos refuerza la percepción de que la violencia no se limita únicamente a los homicidios consumados, sino que también se expresa en una serie de delitos graves que elevan la sensación de inseguridad en distintos sectores.

Plan “Seguridad Total” y foco en delitos violentos

Respecto a la estrategia para enfrentar los delitos violentos, la seremi Duarte detalló que actualmente se ejecuta el plan “Seguridad Total”, implementado desde marzo de este año, enfocado en combatir el crimen organizado, el microtráfico y los delitos violentos.

La iniciativa contempla megaoperativos coordinados entre la PDI y Carabineros, con intervenciones focalizadas en zonas urbanas y rurales. Estos procedimientos, cuyas fechas y lugares son reservados, ya se han desarrollado en ocho comunas de la región.

“El objetivo principal es devolver la tranquilidad a las personas, mediante una presencia estatal eficiente y efectiva”, sostuvo.

La interrogante sobre si la región es hoy más segura sigue instalada, en un escenario donde los hechos de alta connotación pública continúan marcando la agenda y poniendo a prueba la promesa de recuperar la tranquilidad en los barrios.

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Agricultores de Monte Patria se manifiestan por crisis de la mosca de la fruta y acusan abandono

Una jornada clave se vivirá este lunes en la comuna de Monte Patria. Desde las 7:00 de la mañana, agricultores del valle anunciaron una manifestación en el sector del control sanitario, donde además proyectan interrumpir el tránsito en la ruta a la altura de la localidad de Flor del Valle, como medida de presión ante la crisis que atraviesa el sector.

La movilización se enmarca en el complejo escenario generado por la plaga de la mosca de la fruta, que mantiene restringida la comercialización de productos agrícolas y ha provocado importantes pérdidas económicas. A esto se suman fuertes críticas a la gestión del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), al que los productores acusan de lentitud en los procesos y de implementar medidas que consideran ineficientes.

“Somos agricultores, somos familias, somos trabajo honesto… y hoy somos una zona de sacrificio”, señala la convocatoria difundida por los propios afectados a través de redes sociales, quienes advierten que la situación está impactando directamente su sustento y futuro. “No podemos seguir esperando, mientras se nos cierran los mercados y se nos condena al abandono”, agregan.

En ese contexto, los agricultores hicieron un llamado abierto a la comunidad a sumarse a la manifestación, enfatizando que el problema trasciende al mundo rural. “Esto no es solo un problema del campo, es un problema de justicia, de dignidad y de país”, sostienen.

El alcalde de la comuna, Cristian Herrera, viajaría a Santiago para sostener reuniones con autoridades y buscar soluciones que permitan enfrentar el impacto de la plaga sin paralizar la actividad productiva.

Desde el territorio, la preocupación se mantiene en aumento. A la crisis sanitaria se suma el arrastre de la sequía que afecta a la zona, configurando un escenario que –según advierten– pone en riesgo la continuidad de la agricultura en el valle.

Esta situación se arrastraría con fuerza desde el gobierno de Boric y hoy estaría afectando a la administración de Kast en la región.

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Punitaqui se vistió de fiesta: tradición, música y patrimonio marcaron la Fiesta de la Vendimia

El aroma a mosto y el sonido de las espuelas volvieron a ser los protagonistas en la “Tierra de los Molinos, la Música y la Amistad”. Con un marco de público multitudinario, la comuna de Punitaqui celebró una nueva versión de su Fiesta de la Vendimia 2026, una festividad que durante tres días transformó al Estadio Municipal en el corazón de la identidad rural de la Región de Coquimbo.

El puntapié inicial se dio el pasado 30 de abril con una solemne ceremonia de inauguración, encabezada por el alcalde Pedro Araya. La jornada inaugural no solo fue un despliegue de autoridades regionales, sino también un encuentro de hermandad con delegaciones de Argentina y la participación estratégica de instituciones clave como Bomberos, Carabineros y la Cooperativa Control Pisquero que reafirmó el valor patrimonial del pisco en la zona.

Música para todos los gustos

La parrilla programática fue uno de los puntos altos de la celebración, logrando convocar a distintas generaciones. El público coreó los éxitos de María José Quintanilla, vibró con el ritmo urbano de King Savagge y cerró las jornadas al son de la cumbia de Paskual y su Alegría, demostrando que la Vendimia de Punitaqui es un evento transversal que une la modernidad con la raíz folclórica.

El folclore tuvo un lugar de honor con las presentaciones de la Agrupación Danza Alborada y el despliegue de los Campeones Nacionales de Cueca, quienes recordaron a los asistentes que esta fiesta es, por sobre todo, un homenaje a la tierra y a su gente.

Más allá de los escenarios, la Fiesta de la Vendimia ofreció una vitrina inmejorable para los productores locales. Cientos de stands dieron vida a una feria donde la gastronomía típica, la artesanía y, por supuesto, la venta de vinos y piscos de la zona fueron el deleite de los visitantes.

El alcalde de la comuna, Pedro Aaraya, destacó la instancia, señalando que es una fiesta popular que rescata la cultura patrimonial de la vid pisquera y vinera de la zona.

Con un balance positivo en seguridad y asistencia, Punitaqui cierra una de sus festividades más importantes, reafirmando que el rescate del patrimonio y la cultura vitivinícola sigue siendo el motor que impulsa el turismo y es el orgullo de la provincia de Limarí.

Un mensaje de la U.Central

El 26 de mayo, a las 17:30 horas, el Aula Magna de la Universidad Central será escenario de la presentación del libro El reencuentro de los demócratas, texto clave para comprender la transición democrática en Chile.

La obra, publicada por Ediciones B y el Fondo de Cultura Económica, recoge el testimonio personal y político de su autor, protagonista del proceso que permitió el retorno a la democracia.

A través de una mirada que combina memoria y análisis, el libro aborda el periodo que va desde el golpe de Estado de 1973 hasta el triunfo del NO en 1988, destacando el rol del diálogo y la unidad entre sectores políticos enfrentados. Basado en archivos personales, el relato ofrece una perspectiva directa sobre las decisiones y estrategias que marcaron este proceso histórico.

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La Serena entra al “Top 3” nacional con mayor alza en gastos comunes

Un reciente estudio de la plataforma ComunidadFeliz situó a la capital de la Región de Coquimbo en el tercer lugar de las comunas con los incrementos más significativos en gastos comunes en el último año. Con un alza del 14,34% entre enero de 2025 y enero de 2026, la ciudad solo es superada por Concón (18,99%) y Valparaíso (15,07%).

A pesar de ubicarse en los primeros puestos del ránking de alzas, el monto promedio mensual en La Serena se mantiene en $ 85.640. Si bien esta cifra es menor a los promedios de ciudades como Concón (donde supera los $ 150 mil), el ritmo de crecimiento del gasto representa una presión real y acelerada para el presupuesto de las familias serenenses.

¿Qué factores impulsan este incremento?

El análisis identifica cuatro pilares que están encareciendo la vida en comunidad:

Seguridad: un aumento en la inversión de vigilancia y tecnología en los edificios.

un aumento en la inversión de vigilancia y tecnología en los edificios. Servicios y remuneraciones: el alza en las cuentas de servicios básicos y el ajuste en los sueldos del personal de mantención y conserjería.

el alza en las cuentas de servicios básicos y el ajuste en los sueldos del personal de mantención y conserjería. Mantenciones técnicas: el costo de insumos y servicios especializados para ascensores, calderas y áreas comunes.

el costo de insumos y servicios especializados para ascensores, calderas y áreas comunes. Inflación general: el impacto transversal del IPC en los contratos y presupuestos de los condominios.

Listado de comunas en alzas en gastos comunes (2025-2026)

1. Concón: 18,99%, promedio $159.887.

2. Valparaíso: 15,07%, promedio $107.244.

3. La Serena: 14,34%, promedio $85.640.

4. Viña del Mar: 9,80%, promedio $133.349.

5. Temuco: 8,38%, promedio $78.630.

Especialistas del sector advierten que este fenómeno no debe verse de forma aislada. Al sumarse a los costos de arriendo y la canasta básica, el gasto común se convierte en un factor determinante que tensa la economía del hogar.

La recomendación para los residentes es exigir transparencia en las cartolas de cobro, revisar periódicamente el destino de los fondos de reserva y planificar con antelación los meses de mayor carga (como los períodos de mantenciones anuales o invierno) para evitar desajustes financieros.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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