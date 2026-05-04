Región de Valparaíso crece más que el promedio país

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Hola, ¿cómo están? Espero que descansados después del fin de semana largo. El viernes se conmemoró el Día Internacional del Trabajador y miles de personas marcharon por el plan de Valparaíso, entre ellos, el diputado por Valparaíso, Luis Cuello (PC), quien dedicó duras palabras al Gobierno, debido a los recortes sociales propuestos por Hacienda para el 2027.

En esta edición de Aquí Valparaíso abordamos la tensión que enfrenta por estos días el Hospital de San Antonio , luego que su directora, Loreto Maturana, fuera destituida por contratar a la exministra de Desarrollo Social de Boric, Jeanette Vega, a quien el exmandatario pidió la renuncia en 2022 por contactar al líder de la CAM, Héctor Llaitul . Nueve médicos del recinto anunciaron su salida, en respaldo a Maturana, pero ninguna se ha concretado hasta ahora .

abordamos , luego que su directora, Loreto Maturana, fuera destituida por contratar a la exministra de Desarrollo Social de Boric, . Nueve médicos del recinto anunciaron su salida, en respaldo a Maturana, . La SMA investiga a ENAP Refinería Aconcagua, en Concón, por la entrega de antecedentes falsos en el marco de sus obligaciones para el cumplimiento del Plan de Descontaminación. La estatal detectó inconsistencias internas y presentó una denuncia a la Fiscalía.

en el marco de sus obligaciones para el cumplimiento del Plan de Descontaminación. La estatal detectó inconsistencias internas y presentó una denuncia a la Fiscalía. La Región de Valparaíso cerró el 2025 con un crecimiento económico de 2,8% , superando el promedio nacional de 2,5%, según el Banco Central. El alza fue impulsada por servicios de información, transporte y generación eléctrica.

, superando el promedio nacional de 2,5%, según el Banco Central. El alza fue impulsada por servicios de información, transporte y generación eléctrica. Dentro de los programas que el Ministerio de Hacienda propuso descontinuar, se incluye el de Sitios de Patrimonio Mundial, lo que ha generado preocupación en la zona. Este programa financia la conservación de bienes culturales declarados Patrimonio de la Humanidad, como Valparaíso y el Parque Nacional Rapa Nui.

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Continúa la tensión en el Hospital de San Antonio por la contratación de la exministra Vega

Sigue la tensión en el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. El 23 de abril, nueve médicos del recinto presentaron una carta de renuncia en rechazo a la destitución de la directora del recinto, Loreto Maturana, “dado que no obedecen a argumentos técnicos, sino de persecución política”, se lee en la misiva. Pese a que ninguna se ha aceptado hasta ahora, no se descarta que al menos cinco profesionales del círculo de hierro de la matrona dejen sus cargos en el corto plazo.

“Renuncia no voluntaria”. El director del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio (SSVSA), Juan Patricio Castro, pidió a Maturana la renuncia no voluntaria el mismo 23 de abril, “debido a la pérdida de confianza y a reiterados errores de conducción en la gestión”, informó la institución. Según planteó la ahora exdirectora, su desvinculación se produjo luego de negarse a despedir a la doctora Jeanette Vega, a quien había contratado como subdirectora de gestión asistencial.

Vega ejerció como ministra de Desarrollo Social del ex-Presidente Gabriel Boric hasta agosto de 2022, cuando se conoció que una asistente suya, Tania Santis, contactó por teléfono al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, luego que este convocara a organizar la “resistencia armada” en el sur. Producto de esa filtración, el exmandatario le pidió que dimitiera al cargo.

Por el momento, Vega sigue trabajando en el hospital y, según ha dicho, no piensa renunciar. Por otro lado, el director (s) del recinto, Christian Smith -quien asumió en reemplazo a Maturana-, dijo a The Clinic que una médico como Vega cuenta con la experiencia y las capacidades para ejercer como subdirectora médica, y que él no piensa echarla. Sin embargo, el escenario podría cambiar. Según fuentes del Minsal, no se descarta pedir a Smith que solicite la renuncia de la exministra.

Plan de contingencia. Si bien la carta de renuncia de los nueve médicos era en respaldo a Maturana, la salida de Vega también podría provocar la dimisión de algunos facultativos, por lo que el SSVSA ya cuenta con un plan de contingencia asociado con médicos reemplazantes que puedan asumir sus funciones.

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SMA investiga a ENAP Refinería Aconcagua por entrega de antecedentes falsos

A través de un comunicado, difundido el 30 de abril, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) informó que inició una investigación relacionada con “información difundida en medios de comunicación sobre la entrega de antecedentes presuntamente falsos a SMA por parte de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) Refinerías Aconcagua”.

Según dio cuenta El Mercurio de Valparaíso, “el directorio de Enap dio un plazo de 15 días para contar con un informe acabado sobre las irregularidades detectadas por una investigación interna llevada a cabo en la Refinería Aconcagua, en Concón, que dice relación con una manipulación de antecedentes ambientales entregados por la estatal a la SMA, situación por la cual adoptará acciones legales contra quienes resulten responsables”.

ENAP precisó que en la reciente Junta Ordinaria de Accionistas se dio cuenta de esa indagatoria, que aborda anomalías e incumplimientos de obligaciones ambientales vinculadas al Plan de Descontaminación y Prevención Atmosférica (PPDA), vigente para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. “La empresa detectó inconsistencias en la entrega de información vinculada al PPDA comprometido por la Refinería Aconcagua”, detalló.

En este marco, el miércoles “fue realizado un requerimiento de información a ENAP Refinerías Aconcagua, con el objeto de recopilar todos los antecedentes necesarios para esclarecer los hechos y evaluar las acciones que procedan conforme a las competencias de este Servicio”, cerró la SMA.

Denuncia a Fiscalía. Como consecuencia de la indagatoria impulsada por ENAP, y siguiendo las directrices del directorio de la empresa, se informó que la noche del miércoles fue ingresada una denuncia en la Fiscalía Regional de Valparaíso, con el objetivo de contribuir al completo esclarecimiento de los hechos.

Un mensaje de la PUCV

PUCV apuesta por docentes preparados para aulas del futuro

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso fortalece su formación inicial docente con foco en habilidades del siglo XXI, integrando desde el primer año competencias como pensamiento crítico, creatividad, trabajo colaborativo y comunicación. A través de prácticas, análisis de casos y seminarios, busca preparar profesores capaces de adaptarse a aulas diversas y contextos cambiantes, promoviendo una enseñanza innovadora, reflexiva y centrada en el estudiante.

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PIB regional crece 2,8%: alza supera el promedio nacional

El 23 de abril, de acuerdo con la información preliminar de las Cuentas Nacionales, el Banco Central de Chile informó que durante 2025 el Producto Interno Bruto (PIB) creció en 14 de las 16 regiones del país, “aportando a la expansión de 2,5% de la economía nacional”.

Asimismo, el consumo de hogares aumentó en 15 regiones, registrando una variación agregada de 2,7% en el país, y las exportaciones de bienes y servicios anotaron un incremento de 4,6% con alzas en 12 regiones.

En la macrozona centro, la Región de Valparaíso fue una de las regiones que registró alzas en estos tres ítem (PIB, consumo de hogares y exportaciones). En el primero anotó un aumento del 2,8%: “Las principales incidencias asociadas a este resultado fueron los servicios de información, transportes y generación eléctrica”, detalló el Banco Central.

“El consumo de los hogares, en tanto, creció 2,1%, resultado que se explicó por el gasto en alimentos, dentro de los bienes no durables, y en servicios de salud, transportes, restaurantes y hoteles, en el consumo de servicios. Las exportaciones aumentaron 1,8%, reflejando mayores envíos mineros, los que fueron compensados en parte por las menores exportaciones de combustibles y equipo de transporte”, agregó.

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Región de Valparaíso en alerta por posible recorte a conservación de Sitios Patrimonio de la Humanidad

El oficio del Ministerio de Hacienda que sugiere “descontinuar” 140 programas de Gobierno sigue dando qué hablar. Y es que pese a que la Dirección de Presupuestos (Dipres) aclaró que la palabra más precisa era “reformular”, en el sentido de no eliminar políticas públicas, sino cambiar su implementación, persiste la duda respecto de qué pasará con dichos planes y recursos asociados.

En la región ha preocupado el posible término de diversas iniciativas vinculadas a derechos sociales, así como también el programa “Sitios de Patrimonio Mundial” del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas.

Dicho programa financia el Fondo de Subsidios de Patrimonio Mundial, cuyo propósito –se lee en la página del Ministerio– es “disminuir el deterioro de los Sitios inscritos por Chile en la Lista del Patrimonio Mundial de Unesco y en la Lista Tentativa de Patrimonio Mundial de Unesco, entendiendo deterioro como la afectación o pérdida de su Valor Universal Excepcional existente o potencial debido a causas ambientales, antrópicas o de gestión“.

La Lista Actual del Patrimonio Mundial considera siete bienes patrimoniales culturales y naturales de Chile: el asentamiento y momificación artificial de la cultura Chinchorro, Sewell, las iglesias de Chiloé, Valparaíso, Humberstone y Santa Laura, el Parque Nacional Rapa Nui y el sistema vial andino Qhapaq Ñan.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, comentó al respecto que “me parece una aberración lo que el ministro de Hacienda está realizando en estas recomendaciones en la elaboración presupuestaria. Me parece que no corresponde hacer recomendaciones relacionadas con la disminución de presupuesto en programas tan importantes”.

El consejero regional Francisco Haoa Hotu dijo en su cuenta de Instagram que “el patrimonio no es gasto, es nuestro territorio y futuro” y que en Rapa Nui “recortar conservación es comerse el capital que produce el ingreso. Eso no es responsabilidad fiscal: es lo contrario“. Como core, aseguró, “voy a defender que los sitios Unesco y territorios especiales queden fuera del recorte“.

Según informó Hacienda a Aquí Valparaíso, la propuesta “apunta a la formulación del presupuesto plurianual 2027-2030”, y “todo debe estar resuelto antes de que se presente la Ley de Presupuestos”.

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