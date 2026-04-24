¿Puede una embarazada correr una maratón? Expertos explican riesgos, cuidados y recomendaciones

El próximo 26 de abril se realizará una nueva edición de la Maratón de Santiago, uno de los eventos deportivos más masivos del país. En este contexto, muchas mujeres que son aficionadas al running y que han participado en versiones anteriores comienzan a plantearse una duda clave: si es seguro volver a enfrentar este desafío estando embarazadas o incluso en proceso de buscar un embarazo.

La interrogante no es menor, considerando las exigencias físicas que implica una maratón y los cambios que experimenta el cuerpo durante la gestación. Por ello, especialistas coinciden en que la respuesta no es única y depende de factores como la experiencia previa, el estado de salud y el seguimiento médico, elementos fundamentales para resguardar el bienestar tanto de la madre como del bebé.

A priori, la respuesta es sí, pero bajo ciertas circunstancias.

El doctor Andrés Carvajal, especialista en medicina reproductiva de Clínica IVI y vicepresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Reproductiva (Socmer), señala que una embarazada sí puede correr una Maratón si tiene la experiencia y el entrenamiento, cuenta con autorización médica (para asegurarse que no se trate de un embarazo de alto riesgo) y está dispuesta a adaptarse a su nueva condición, escuchando a su cuerpo y sin exigirse batir un récord.

Ahora, según el trimestre del embarazo en que se encuentre, puede experimentar diferentes molestias. “En el primer trimestre, por ejemplo, sería normal que sintiera náuseas; en el segundo, tendrá que acostumbrarse a su nuevo centro de gravedad, y en el tercero, cargará con una cantidad de peso importante y sentirá mayor presión sobre la vejiga”, explica el especialista, quien además es triatleta.

Señales de advertencia

Es importante tener en cuenta que existen señales de advertencia por las que se debería detener el ejercicio inmediatamente, y buscar atención médica. Estas son:

* Sangrado vaginal.

* Mareos o aturdimiento.

* Salida de líquido de la vagina.

* Dolor en el pecho o dificultad para respirar inusual.

* Contracciones uterinas o calambres abdominales.

Finalmente, el doctor Carvajal destaca los beneficios de hacer ejercicio en el embarazo, que van desde lo físico (menos molestias, menor riesgo de diabetes gestacional, peso saludable, recuperación posparto más rápida, etcétera) hasta lo emocional (mejor estado de ánimo, menos ansiedad y/o depresión, entre otros). Sin embargo, el ejercicio debe ser adaptado a las condiciones personales y, especialmente, a la actividad previa al embarazo. “Si nunca has corrido una Maratón, esta vez no es la ocasión de empezar a hacerlo”, concluye.

Ejercicio en embarazo: beneficios con responsabilidad

Mantenerse activa durante el embarazo puede aportar múltiples beneficios tanto físicos como emocionales, incluyendo una mejor condición cardiovascular, menor riesgo de complicaciones como la diabetes gestacional y un estado de ánimo más estable. Sin embargo, no todas las actividades ni intensidades son adecuadas, por lo que es fundamental contar con supervisión médica y adaptar el ejercicio a cada etapa de la gestación.

Escuchar al cuerpo, respetar los límites y evitar la sobreexigencia son aspectos clave para practicar deporte de forma segura. En este contexto, más que alcanzar metas deportivas, el foco debe estar en el bienestar materno y fetal, priorizando rutinas que acompañen esta etapa sin poner en riesgo la salud de la madre ni del bebé.