Salud pélvica en la mujer: cómo fortalecer el piso pélvico y prevenir incontinencia

El piso pélvico es un conjunto de músculos y tejidos con diversas funciones, entre ellas, sostiene órganos como la vejiga, el útero y el recto. A lo largo de la vida, factores como el embarazo, el parto, la obesidad y el envejecimiento pueden debilitarlo, generando incontinencia urinaria, prolapsos y otros problemas que afectan la calidad de vida de la mujer.

Annette Rebolledo, académica coordinadora del Centro de Atención Kinesiológica de UDLA Sede Viña del Mar, comenta que “existen estrategias efectivas para activarlo y evitar complicaciones, siendo clave la educación y la prevención, por ejemplo, a través de ejercicios específicos de piso pélvico tras una evaluación kinesiológica especializada, junto con llevar una alimentación equilibrada y evitar el sedentarismo”.

Recomendaciones para cuidar y activar el piso pélvico

Ejercicios de conciencia: son la forma más efectiva de reconocer los músculos pélvicos. Para realizarlos, se debe imaginar que se intenta detener el flujo de orina o retener un gas, manteniendo la contracción durante 5 segundos; luego relajar 10 segundos. Esta acción se puede ir repitiendo de 10 a 15 veces al día hasta que se note que se realiza una contracción exclusiva de los músculos del piso pélvico.

Buena postura: mantener una postura erguida al estar sentada o de pie ayuda a reducir la presión en la zona. Es importante observar la postura al trabajar, al usar transporte o simplemente realizar las actividades del hogar. Reconocer los cambios y autorregular la postura llevará a mantener la musculatura en equilibrio.

Respirar de forma correcta: la respiración diafragmática (respirar inflando el abdomen en lugar del pecho) ayuda a reducir la presión en la zona pélvica, trabaja de forma sinérgica con el piso pélvico y activa el core de manera natural.

Evitar el estreñimiento: un alto consumo de fibra (frutas, verduras y cereales integrales) y una hidratación adecuada, facilitan el tránsito intestinal y evitan el esfuerzo excesivo al ir al baño. De esta forma no se realizan pujos o aumento de presión intraabdominal que pueden dañar el piso pélvico.

Controlar el peso: el sobrepeso y la obesidad aumentan la presión sobre los órganos y músculos pélvicos, por ende, incrementan el riesgo de disfunciones. Mantener un peso saludable es clave para la prevención.

La académica también aconseja que “ante los primeros síntomas de incontinencia o molestias en la zona, es fundamental acudir a un profesional de la salud para evaluar y ver estrategias para abordarlo de manera oportuna”.

Prevención y autocuidado: el rol fundamental de la salud pélvica

Incorporar hábitos saludables, ejercicios específicos y controles profesionales oportunos permite prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida. La educación sobre el cuidado del piso pélvico es fundamental para que más mujeres puedan reconocer síntomas a tiempo, entender los cambios que experimenta su cuerpo en distintas etapas —como el embarazo, el posparto o la menopausia— y acceder a tratamientos adecuados de forma precoz.

Asimismo, avanzar en la visibilización de la salud pélvica contribuye a derribar mitos y normalizaciones erróneas, como considerar la incontinencia urinaria una consecuencia inevitable de la edad o la maternidad. Promover el autocuidado, junto con un enfoque preventivo desde la atención primaria y la kinesiología especializada, permite no solo tratar disfunciones, sino también fortalecer la autonomía, el bienestar integral y la salud a largo plazo de las mujeres.