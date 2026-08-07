Salud sexual para personas migrantes: ofrecen atención gratuita con el proyecto Pasos Seguros

Chile se ha consolidado como uno de los principales destinos migratorios de América Latina. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cerca de una de cada diez personas que reside en el país es migrante, una realidad que ha transformado el escenario demográfico y plantea importantes desafíos para garantizar el acceso oportuno, equitativo y sin discriminación a los servicios de salud, especialmente en ámbitos tan relevantes como la salud sexual y reproductiva.

En este contexto surge Pasos Seguros, una iniciativa regional que reúne a organizaciones de siete países de América Latina para fortalecer el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva dirigidos a personas migrantes en tránsito y en situación de movilidad humana.

En Chile, APROFA, organización con más de 60 años de trayectoria en la promoción y defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, será la encargada de brindar atención, orientación y acompañamiento a quienes requieran acceder a estos servicios, a través de un modelo de atención basado en el enfoque de derechos humanos, la confidencialidad y el respeto.

“Las personas migrantes muchas veces enfrentan barreras de acceso para su salud, incluso muchas veces simplemente no saben a quién acudir para información general. Por eso desde APROFA, buscamos ser un espacio amable y que pueda entregar este acceso de manera clara y oportuna”, dice la coordinadora general del proyecto y jefa del área de salud de APROFA, Camila Zamorano.

¿Qué servicios ofrece Pasos Seguros?

El programa contempla prestaciones gratuitas y de bajo costo para facilitar el acceso a la salud sexual y reproductiva de personas migrantes.

Prestaciones gratuitas

Consulta general con matrona.

Consejería e indicación de métodos anticonceptivos.

Consulta para adolescentes.

Control de menopausia.

Test de embarazo.

Inserción, extracción y recambio de dispositivos intrauterinos (DIU).

Consejería sobre infecciones de transmisión sexual (ITS).

Clínica de lactancia.

Control prenatal.

Consulta general con matrona online.

Prestaciones de bajo costo

Ecografía ginecológica transvaginal.

Ecografía obstétrica (con y sin Doppler).

Toma de Papanicolaou (PAP).

Genotipificación de Virus del Papiloma Humano (VPH).

¿Dónde están disponibles las atenciones?

Estas prestaciones se encuentran disponibles en los centros y puntos de atención de APROFA ubicados en:

Providencia: Román Díaz 445.

Concepción: Lautaro 484.

Copiapó: Avenida Copayapu 485.

Las personas interesadas pueden solicitar información o agendar una atención a través de las redes sociales y canales oficiales de APROFA: @aprofa_chile o al teléfono +56 9 5812 2382.

Atención con enfoque de derechos para una población en crecimiento

El proyecto Pasos Seguros busca reducir las barreras que enfrentan las personas migrantes para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente quienes se encuentran en situación de movilidad humana o desconocen cómo ingresar al sistema de salud. A través de una atención basada en el respeto, la confidencialidad y el enfoque de derechos humanos, la iniciativa ofrece orientación, acompañamiento y prestaciones que promueven el acceso oportuno a una atención integral. De esta manera, contribuye a mejorar el bienestar, la calidad de vida y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las personas migrantes, favoreciendo una atención más inclusiva y equitativa en Chile.