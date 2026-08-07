Reforma política: comisión mixta queda integrada y senadora Astudillo (PS) asoma para presidirla

La comisión mixta encargada de resolver la última discrepancia de la reforma política impulsada durante la administración de Gabriel Boric quedó integrada por cinco senadores y cinco diputados. La Cámara Baja aprobó a sus representantes por 119 votos a favor y 21 en contra.

Según informó La Tercera, los diputados designados son Daniel Manouchehri, del Partido Socialista (PS); Mario Olavarría, de la Unión Demócrata Independiente (UDI); Joanna Pérez, independiente; Felipe Ross, del Partido Republicano; y Gonzalo Winter, del Frente Amplio (FA).

Por el Senado participarán Danisa Astudillo (PS); Loreto Carvajal, del Partido por la Democracia (PPD); Esteban Velásquez, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS); Renzo Trisotti, del Partido Republicano; y Miguel Ángel Becker, de Renovación Nacional (RN).

La instancia deberá elegir a su presidente y definir el cronograma de sesiones. Se espera que sea encabezada por la senadora Astudillo, quien preside la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Alta.

La discrepancia pendiente

El punto que deberá resolver la comisión mixta corresponde a una disposición sobre la constitución de los partidos políticos, rechazada por el Senado el 10 de junio por 37 votos en contra, uno a favor y una abstención.

La norma establecía que los principios de los partidos debían condenar los sistemas totalitarios, la promoción o el uso de la violencia como método de acción política y los actos de corrupción. También exigía declarar un compromiso con la probidad y la transparencia.

Durante esa votación, los senadores Arturo Squella, del Partido Republicano, y Claudia Pascual, del Partido Comunista (PC), explicaron que el rechazo buscaba reformular el texto para concordarlo con la Constitución y evitar confusiones en su futura interpretación.