OS7 rastrea $13 millones recibidos por Migueles y los vincula con arista Fundamenta

Un informe reservado del OS7 de Carabineros rastreó el origen y destino de $13 millones depositados en una cuenta de Gonzalo Migueles, expareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, como parte de la investigación por lavado de activos vinculada al caso Fundamenta.

El documento de 25 páginas, enviado el 29 de julio a la Fiscalía Regional de Los Lagos y conocido por La Tercera, contiene un análisis financiero solicitado por el Ministerio Público sobre los movimientos registrados entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023.

La pericia buscaba determinar la ruta de recursos que Migueles habría recibido después de que la Corte Suprema destrabara el proyecto Plaza Egaña, de Inmobiliaria Fundamenta. La empresa era representada por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, imputados en la trama bielorrusa.

Durante el periodo revisado, Migueles recibió y gastó $126.405.739, según Carabineros. El análisis estableció además que $20 millones provinieron de cuentas de Vivanco; $12,4 millones, del conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáber; $4 millones, de Yamil Najle, y $2,5 millones, de una empresa periodística vinculada a este último.

A esos montos se suman $6.719.550 transferidos por el notario de La Cisterna, Fernando Martel.

La ruta de los $13 millones

El informe también examinó un depósito por $13 millones realizado por Martín Peña, antiguo cliente de Eduardo Lagos. De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, Peña declaró que fue el propio abogado quien le pidió transferir el dinero a Migueles. El cheque utilizado para la operación provenía de la empresa Los Leones SpA.

El Ministerio Público indaga si esos recursos correspondían a pagos irregulares relacionados con el fallo del caso Fundamenta, atendida la coincidencia de las fechas y otros testimonios. Migueles negó ese origen ante la Fiscalía. Primero sostuvo que no recordaba conocer a Peña y luego afirmó que el depósito correspondía a la venta de un comedor antiguo que había heredado y ofrecido por internet.

Según su versión, Peña nunca vio el mueble antes de comprarlo. El peritaje policial estableció que parte del dinero fue destinado a gastos corrientes de Migueles, entre ellos el arriendo de la vivienda que compartía con Vivanco.

El OS7 determinó que la propietaria del inmueble recibió $9.357.747 durante el periodo en que se utilizaron los $13 millones e indicó que ese movimiento se relaciona con el delito base investigado.

[*] Este artículo describe o contiene elementos de un proceso judicial en curso. Existe la posibilidad de que los cargos o hechos sean desestimados al finalizar la investigación o el proceso, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados mencionados como culpables o los hechos como fehacientes, sino solo plausibles, hasta que la Justicia respectiva dicte sentencia.