Frainstrumentos lanza “Los Jackson Frayz” con concierto junto a referentes del hip hop chileno

El productor musical Víctor “Frayz”, conocido como Frainstrumentos, presentará este viernes 7 de agosto su nuevo álbum, Los Jackson Frayz, con un concierto en Sala Metrónomo que reunirá a distintas generaciones del hip hop chileno.

El espectáculo comenzará a las 22:00 horas y contará con más de una veintena de invitados, entre ellos Búfalo Dit, Matiah Chinaski, Smonky, El Nadie, BMontes, Antrx, Bicwan, Niel Brown, Gran Rah, Dr. Bene, SQB, Awka Funke, Mikayla Faye, Is Sugga, Animasoul, Kakobass, Rick Santino, Vicho, LAM, Portavoz, Funky Flu y Jonas Sanche.

Los Jackson Frayz combina rap clásico, soul, funk y sonidos contemporáneos, en un trabajo construido a partir de colaboraciones con distintos MC y músicos de la escena nacional.

“Una celebración” del hip hop chileno

“Este disco representa años de trabajo, aprendizaje y colaboración. Los Jackson Frayz es un homenaje a quienes siguen creyendo en el hip hop como una expresión artística auténtica”, señaló Frayz. El productor agregó que el lanzamiento busca ser “una celebración junto a toda la gente que ha acompañado este camino”.

La jornada tendrá además música de los DJ Matz, ROCP y UPS, animación de Pequeño Search y un open show de Rick Santino y Mikayla Faye junto a su banda, antes del concierto principal.

El lanzamiento se realizará en Sala Metrónomo, en Ernesto Pinto Lagarrigue 179, Barrio Bellavista, Recoleta. Las entradas están disponibles a través de Passline, con valores de $10.000 en preventa, $15.000 la entrada general y $20.000 durante el día del evento, más cargo por servicio.