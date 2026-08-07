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Kast sella sintonía con De la Espriella y anuncia “nueva etapa” entre Chile y Colombia PAÍS Créditos: EFE

Kast sella sintonía con De la Espriella y anuncia “nueva etapa” entre Chile y Colombia

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador/Agencias

A horas de que De la Espriella asumiera el poder, Kast se apresuró a marcar cercanía con el nuevo gobierno colombiano y proclamó un giro en la relación bilateral, con una agenda centrada en seguridad, comercio y “defensa de la democracia”.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Horas antes de la investidura de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, José Antonio Kast se reunió con él en Cali y proclamó el inicio de una “nueva etapa” en la relación bilateral, marcada por una agenda común en seguridad, comercio y “defensa de la democracia”. La cita evidenció además la sintonía política entre ambos dirigentes, que comparten una mirada liberal en lo económico y críticas a los gobiernos de izquierda de la región. De la Espriella también sostuvo encuentros con Javier Milei y con el rey Felipe VI de España.
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El Presidente José Antonio Kast aterrizó en Cali con una señal política bajo el brazo: abrir una nueva etapa con Colombia de la mano de Abelardo de la Espriella, el dirigente de derecha que este viernes asumió la Presidencia tras cuatro años de Gobierno de Gustavo Petro.

En la antesala del cambio de mando, Kast sostuvo una bilateral con De la Espriella en la que abordaron seguridad, comercio y relaciones económicas, además de la situación política regional. “Una nueva etapa comienza en la relación entre Chile y Colombia”, afirmó el Mandatario, quien aseguró que ambos coincidieron en fortalecer la cooperación y la “defensa de la democracia en la región”.


El encuentro no parte desde cero. Kast había celebrado públicamente el triunfo de De la Espriella en junio con una definición explícitamente política: “Las ideas de la libertad se siguen expandiendo por América Latina”. La Presidencia chilena ya había adelantado entonces la intención de iniciar una nueva fase en el vínculo bilateral.

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La sintonía quedó todavía más expuesta en Cali. De la Espriella también sostuvo este viernes una reunión con el presidente argentino Javier Milei, otro de los referentes de la nueva derecha latinoamericana. Kast, Milei y el nuevo mandatario colombiano convergen en una agenda económica liberal, una crítica al tamaño del Estado y una fuerte oposición a los gobiernos de izquierda de la región.

La llegada de De la Espriella supone, además, un brusco giro político para Colombia. El abogado y empresario derrotó en segunda vuelta al izquierdista Iván Cepeda y asumió este viernes en una inédita ceremonia realizada en Cali, fuera de Bogotá y bajo fuertes medidas de seguridad.

Antes de asumir, el nuevo mandatario desplegó una intensa agenda diplomática: además de Kast y Milei, se reunió con el rey Felipe VI de España. La investidura congregó también a otros jefes de Estado y representantes internacionales, en una ceremonia que terminó por exhibir el desplazamiento hacia la derecha que atraviesa parte del mapa político regional.

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