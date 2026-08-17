El bloqueador o protector solar suele asociarse al verano, la playa y los días despejados. Cuando llega el invierno, en cambio, es frecuente guardarlo junto con la ropa de temporada. Pero que el sol no se vea, que esté lloviendo o que pasemos buena parte del día dentro de la casa no significa necesariamente que nuestra piel haya dejado de estar expuesta a radiación ultravioleta.

La respuesta, eso sí, requiere matices. No todas las situaciones exigen el mismo nivel de protección solar y permanecer todo el día dentro de una habitación alejada de las ventanas no es equivalente a trabajar junto a un ventanal, conducir durante horas o caminar por la calle en pleno invierno.

¿Es necesario usar bloqueador solar en invierno?

Sí, la radiación ultravioleta existe durante todo el año, aunque su intensidad varía considerablemente según la estación, la hora, la latitud, la altitud y las condiciones atmosféricas.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) explica que durante el invierno la radiación UV disminuye en todo el territorio nacional debido a la menor altura del Sol. Sin embargo, también existen importantes diferencias geográficas: el norte del país presenta índices UV más elevados durante buena parte del año que las regiones del sur y del extremo austral.

Por eso, más que mirar solamente si hace frío o calor, una referencia útil es revisar el Índice Ultravioleta (IUV). La Organización Mundial de la Salud recomienda adoptar medidas de protección solar cuando este índice llega a 3 o más.

Es decir, un día frío de invierno puede igualmente justificar el uso de protector solar si el nivel de radiación UV es moderado o alto.

¿Hay que usar bloqueador solar cuando está nublado?

Las nubes tampoco eliminan necesariamente la radiación ultravioleta. Según la OMS, la nubosidad generalmente disminuye la exposición, pero las nubes delgadas pueden tener poco efecto sobre la radiación UV e incluso determinadas condiciones atmosféricas pueden aumentarla debido a fenómenos de dispersión.

La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) advierte, además, que una proporción importante de los rayos UV puede atravesar las nubes y recomienda protección solar también durante los días nublados cuando existe exposición al exterior.

Por lo tanto, “no veo el sol” no es un buen indicador para decidir si existe o no exposición ultravioleta.

¿Y si está lloviendo?

La lluvia tampoco funciona como un “bloqueador solar” natural. Un día lluvioso suele venir acompañado de abundante nubosidad y eso puede reducir la radiación que llega a la superficie, pero la cantidad de lluvia no permite determinar por sí sola el nivel de radiación UV. Factores como el tipo y espesor de las nubes, la hora, la época del año, la ubicación geográfica y la altitud también influyen.

La recomendación práctica vuelve a ser la misma: revisar el índice UV del lugar donde nos encontramos.

Si habrá exposición al exterior y el índice es 3 o superior, la OMS aconseja utilizar medidas de protección, especialmente ropa, sombra y protector solar de amplio espectro en las áreas de piel que permanezcan descubiertas.

Además, si la lluvia moja directamente la piel o se seca el rostro con una toalla, puede ser necesario volver a aplicar el producto. La AAD recomienda protectores resistentes al agua y reaplicarlos cuando se está al aire libre, especialmente después de mojarse o sudar.

¿Es necesario usar protector solar dentro de la casa?

Aquí la respuesta depende principalmente de dónde pasamos el día y de cuánta luz solar recibimos a través de las ventanas.

La radiación ultravioleta se divide principalmente en UVA y UVB. Los rayos UVB están estrechamente relacionados con las quemaduras solares, mientras que la radiación UVA penetra más profundamente en la piel y contribuye al fotoenvejecimiento y al daño acumulativo.

Los vidrios comunes de las ventanas bloquean gran parte de la radiación UVB, pero permiten el paso de una proporción de la radiación UVA. Por eso, una persona que trabaja durante varias horas junto a un ventanal soleado o que conduce frecuentemente puede seguir recibiendo radiación solar.

La AAD recomienda considerar el protector solar cuando se permanece en interiores cerca de ventanas expuestas a la luz solar.

Distinto es el caso de alguien que permanece todo el día dentro de una vivienda u oficina, alejado de las ventanas y sin exposición directa o significativa a la luz solar. En esas condiciones, la necesidad de protección mediante bloqueador disminuye considerablemente.

Por ello, afirmar que todas las personas necesitan reaplicarse protector solar cada dos horas mientras están dentro de la casa resulta excesivamente general. La frecuencia de reaplicación recomendada cada dos horas está orientada principalmente a situaciones de exposición al exterior.

Entonces, ¿cuándo conviene usar bloqueador dentro de la casa?

Puede ser especialmente recomendable cuando se pasa buena parte del día:

trabajando junto a una ventana que recibe sol;

sentado frente a grandes ventanales;

conduciendo durante períodos prolongados;

en habitaciones con elevada exposición solar;

o cuando existe una condición dermatológica, como melasma o tendencia a desarrollar manchas, para la cual el médico haya indicado una fotoprotección más estricta.

En personas con melasma, por ejemplo, la protección solar diaria forma parte de las recomendaciones dermatológicas para reducir la aparición o intensificación de manchas. La AAD señala que los protectores con color que incorporan óxidos de hierro también pueden ofrecer protección frente a la luz visible, relevante en este tipo de hiperpigmentación.

¿Qué protector solar elegir en invierno?

La estación del año no cambia las características básicas que debería tener un buen producto.

La OMS y la Academia Estadounidense de Dermatología recomiendan utilizar protector solar de amplio espectro, es decir, con protección tanto frente a UVA como UVB, y con un FPS de al menos 30.

Para actividades al aire libre también es conveniente que sea resistente al agua. Y el protector no debería considerarse la única barrera: ropa, sombreros, lentes con protección UV y buscar sombra siguen formando parte de una estrategia adecuada de fotoprotección.