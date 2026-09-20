La tendencia capilar que gana fuerza en Chile y permite cambiar de look sin dañar el pelo

Un claro ejemplo del boom de esta tendencia, son las alfombras rojas, galas y eventos de alto perfil, donde figuras internacionales como Jennifer López, Kim Kardashian y Hailey Bieber utilizan extensiones como parte del estilismo profesional, adaptando su cabello a cada look sin comprometer su pelo natural, y en Chile también podemos ver a varias famosas recurriendo a esta técnica, como por ejemplo, Kel Calderón, Bea Bravo, Daniela Kirberg y Karen Doggenweiler, animadora del Festival de Viña del Mar, entre otras.

Para Alejandra Kohn, fundadora de AIRĀ, “este fenómeno responde a un cambio profundo en la forma de entender la belleza. Hoy las mujeres buscan verse bien, pero también cuidar su pelo. Las extensiones permiten cambiar de look sin someter el cabello natural a decoloraciones extremas, calor constante o sobreprocesamiento”, y agrega que “el pelo hoy se trabaja igual que un vestido o un accesorio, es decir, se cambia según la ocasión, el outfit y el mensaje que se quiere transmitir”.

Este auge también se explica por su adopción en el mundo profesional. El estilista y maquillador Raúl Flores, reconocido por su trabajo con figuras públicas y rostros televisivos, ha incorporado el uso extensiones de forma habitual en sus producciones y clientas, utilizándolas en múltiples looks con resultados naturales y consistentes. Su experiencia refleja cómo las extensiones se han consolidado como una herramienta confiable dentro del estilismo profesional, tanto para eventos, alfombras rojas como sesiones de fotos, cumpliendo altos estándares estéticos sin comprometer la salud del cabello.

Pero no sólo las famosas están optando por esta tendencia, sino que las mujeres en general están requiriendo utilizar está técnica para eventos especiales, como por ejemplo, un matrimonio, Incluso las mismas novias se están sumando a este boom. “Hoy, la mayoría de las novias recurre a extensiones para lograr peinados más elaborados, mayor volumen, ondas largas o recogidos sofisticados, sin tener que someter su cabello natural a procesos agresivos antes del matrimonio. Las extensiones permiten construir un look soñado para un día único y siempre cuidando el pelo propio”, destaca Alejandra Kohn.

Cuatro claves para elegir extensiones de calidad

Sin duda, las extensiones están siendo sinónimo de lujo accesible, pelo sano, estilo y moda sin daño capilar. La fundadora de AIRĀ es enfática en señalar que “un mito muy recurrente es creer que el uso de extensiones provoca la caída del pelo, pero si son usadas correctamente y son de buena calidad esto no sucede. Cuando se elige el sistema adecuado y se instala de forma profesional, el cabello natural no se daña”. Para Alejandra Kohn, las claves básicas para elegir las extensiones a usar son:

1.- Siempre fijarse en la calidad del cabello, el cual idealmente debe ser 100% natural.

2.- No excederse en el peso y densidad, esto es esencial para evitar la tracción capilar, y por ende, que no se dañe el cuero cabelludo ni cause caída de pelo.

3.- Siempre deben ser instaladas por un profesional, esta es la clave fundamental para proteger el propio pelo.

4.- Decidir, según el estilo de vida de cada persona, qué sistema de extensiones es mejor. Pueden ser para uso temporal, o también, para un uso más continuo y constante, ya que existen diferentes formatos como las Clip-In, ideales para eventos y cambios rápidos; Ponytail, una de las tendencias más fuertes a nivel internacional, con un efecto pulido y moderno, y también, existen las Tape-in (adhesivas), pensadas para quienes buscan un resultado natural y continuo, sin sacrificar su pelo natural.

Para muchos estilistas y especialistas en cuidado capilar, el boom de las extensiones en Chile y el mundo refleja una nueva forma de entender la moda capilar: más informada, más consciente y alineada con el cuidado personal. Por eso mismo, Alejandra Kohn creó AIRĀ, con el objetivo de representar una moda que entiende el lujo desde el respeto por el cabello natural, permitiendo a las mujeres expresarse, cambiar y disfrutar de su estilo sin daño. “Vimos a muchas mujeres resignadas a elegir entre verse bien o cuidar su pelo, y creemos que hoy no debería existir esa contradicción”, señala.