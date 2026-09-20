Criteria: Presidente Kast marca su nivel más bajo de aprobación desde que llegó a La Moneda

Una nueva edición de la Encuesta Criteria, correspondiente a este domingo 20 de septiembre, dio a conocer que el Presidente José Antonio Kast alcanzó la aprobación más baja desde su llegada a La Moneda, a pocos días de cumplir medio año de mandato.

El sondeo reveló que la aprobación ciudadana hacia el jefe de Estado bajó dos puntos, llegando a 29%, mientras que su desaprobación subió cuatro puntos respecto de la medición anterior, alcanzando el 59%.

La nueva medición se conoce en un momento especialmente sensible para La Moneda. El mandatario acaba de cumplir seis meses de gestión y enfrenta un escenario marcado por dificultades económicas, particularmente en el mercado laboral. La tasa de desempleo llegó a 9,5%, su nivel más alto en cinco años, alcanzando casi a un millón de personas, mientras el propio Kast reconoció que el crecimiento de la economía se ubicará por debajo de las expectativas iniciales.

El resultado de Criteria también vuelve a poner en perspectiva la evolución del respaldo presidencial durante las últimas semanas. Tras alcanzar 30% de aprobación y 58% de desaprobación el 6 de septiembre -su peor registro hasta entonces-, el sondeo siguiente había mostrado un leve repunte, con 31% de respaldo y 55% de rechazo. Ese avance, sin embargo, se revirtió en la medición difundida este domingo.

Se trata de datos que llegan después de una semana marcada por las actividades de Fiestas Patrias y la primera Parada Militar encabezada por Kast. Cabe recordar que hoy el Presidente inicia su viaje rumbo a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde intervendrá por primera vez.

Solo un 4% de los chilenos siente orgullo de las instituciones

En el marco de la celebración de Fiestas Patrias la entrega también puso foco en aquellos elementos que enorgullecen a los chilenos y chilenas.

En ese sentido, un 89% de los encuestados se siente muy (54%) o bastante (35%) orgulloso por Chile. Mientras que un 7% manifestó estar poco orgulloso y un 4% nada orgulloso.

De acuerdo al sondeo, esta tendencia es transversal a todas las identidades políticas, aún cuando es más intensa entre quienes se identifican con la derecha (70%) y menos entre quienes lo hacen con la izquierda (36%).

Entre los temas que más destacan los encuestados, figuran los paisajes y diversidad geográfica del país, sus recursos naturales y sus tradiciones y costumbres.

Lo que más enorgullece del país a los encuestados es, por lejos, la diversidad geográfica (60%), seguida por los recursos naturales y las tradiciones, ambas con 33%. En cuarto lugar aparece la gastronomía con 27%; seguida por la historia, con 22%, el arte y la cultura (19%) y el desarrollo y crecimiento del país (19%).

En los últimos lugares de preferencia se encuentra la democracia con un 12%, y las instituciones, con solo un 4% de menciones.

Entre la comida chilena, el folklore, la historia, el modo de ser de los chilenos, el nivel de desarrollo del país y la democracia, lo que más enorgullece de Chile es la comida, y lo que menos la democracia.