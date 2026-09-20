[Lo+Leído] Vinko Fodich, el clan Chen y la caída de una ministra

El caso Vinko Fodich cruza lavado de activos, secuestros y presunta corrupción policial. Su vínculo con el clan Chen conecta además la trama con antiguas sospechas internas en la PDI y una investigación que, según fuentes de +Política, todavía puede sumar nuevos funcionarios públicos.

El exfiscal y actual abogado defensor Vinko Fodich estaba siendo investigado por lavado de activos y, tras su detención, ha sido acusado además de participar activamente en el secuestro de dos ciudadanos chinos recluidos en un falso cuartel policial.

La investigación también aborda actividades vinculadas a la casa de cambios EPanda, donde Fodich es socio de una persona condenada por lavado de activos en la causa contra la organización criminal colombiana “La Empresa”.

La caída de Trinidad Steinert comenzó tras exigir información sobre cuatro detectives que investigaban al clan Chen en Iquique y que, a su vez, eran indagados por la contrainteligencia de la PDI por sospechas de que pretendían apropiarse de dinero durante un allanamiento.

La entonces jefa de inteligencia, Consuelo Peña, modificó los equipos de los allanamientos y trasladó desde Iquique a los oficiales cuestionados; después de que Steinert asumiera como ministra de Seguridad, Peña fue dada de baja y la investigación de contrainteligencia contra esos detectives se detuvo, sin sumario ni denuncia penal.

Ahora se conoció que otros funcionarios de la PDI, pertenecientes a la Bicrim La Pintana, secuestraron en Santiago a integrantes del clan Chen para exigirles dinero; Fodich aparece vinculado a ambos episodios y la Fiscalía Supraterritorial investiga además a otros funcionarios públicos. Sigue leyendo en El Mostrador