El desconocido socio del alcalde: La omisión de Felipe Alessandri que escaló a Contraloría

Durante el último concejo municipal del mes de agosto en la comuna de Lo Barnechea, el concejal Francisco Madrid (PC) comentó una situación que a su juicio era “bastante delicada”: uno de los postulantes al directorio de la nueva corporación municipal, en reemplazo de Lo Barnechea Servicios, era un antiguo socio del alcalde Felipe Alessandri Vergara (RN).

La persona aludida en la reunión fue el abogado Rodrigo Bella Martín, socio del alcalde de Lo Barnechea desde el año 2008 en “Bella, Alessandri y Carvallo Abogados Limitada”, quien además se desempeñaba al momento como tesorero de la Organización Comunitaria Funcional (OCF) Lo Barnechea Servicios, institución que recibió durante el año 2026 una subvención municipal de más de cinco mil millones de pesos.

Las alertas se activaron tras detectar que el tesorero era candidato para continuar en la Corporación que buscaba reemplazar a Lo Barnechea Servicios, la organización sin fines de lucro que comenzó a funcionar en el año 2015, de acuerdo al modelo diseñado por el exalcalde Felipe Guevara y que ha sido fuertemente cuestionado por la Fundación América Transparente por manejar millonarios fondos públicos sin responder a los estándares de la Ley de Transparencia, por tratarse de un organismo privado elegido entre vecinos.

En el concejo del 20 de agosto, el alcalde Alessandri reconoció al concejal Madrid que la sociedad con Rodrigo Bella era real, pero aseguró que esta no tenía movimiento desde hace más de una década. “Es una responsabilidad absolutamente mía, es un cargo ad honorem que conlleva responsabilidades y no tiene remuneración alguna. Uno quiere una persona de confianza… Es un abogado, tiene dos magister y me da tranquilidad por su expertise”, respondió.

No satisfecho con la respuesta del alcalde, el concejal Madrid decidió enviar un oficio a Contraloría el 7 de septiembre recién pasado, solicitando al organismo fiscalizar un eventual conflicto de interés y vulneración del principio de probidad, apuntando a varias anomalías que merecían ser investigadas, entre ellas, el hecho de que el alcalde no se abstuvo de participar en las asignaciones de recursos durante dos periodos y omitió la sociedad que tenía con Rodrigo Bella en su Declaración de Intereses y Patrimonio.

“Por eso recurrí a la Contraloría General de la República para que se investigue con absoluta rigurosidad y se esclarezca hasta las últimas consecuencias. Espero que si la investigación determina que existe algún tipo de vulneración, se aplique todo el rigor de la ley”, comentó a El Mostrador el concejal.

“Imprudencia gigantesca”

Rodrigo Bella, abogado experto en derecho inmobiliario y corporativo, asumió como tesorero de la OCF Lo Barnechea Servicios el 28 de enero de 2025 –cuarenta días después de que Alessandri comenzara su administración–, junto a una directiva compuesta por la presidenta Rosa Eyzaguirre Larraín, la secretaria Alejandra Cañas Illanes y los directores Jaime Fillol y Rodrigo Mekis.

Pese a que el municipio respondió a este medio que el alcalde “no intervino en la asamblea que lo designó ni en su nombramiento”, lo cierto es que fue la propia autoridad comunal quien aseguró en el concejo que Rodrigo Bella era un hombre de su “confianza”. Cabe señala que que no solo Bella era conocido del alcalde sino también Rodrigo Mekis, expresidente de la Corporación para el Desarrollo de Santiago, cuando Alessandri era alcalde de ese municipio.

“Bella es vecino de Lo Barnechea y fue elegido por la asamblea de la propia organización, instancia en la que el alcalde no participa ni tiene la calidad de socio… no tiene ni ha tenido vínculo contractual con la Municipalidad de Lo Barnechea. Su participación fue ad honorem en el directorio de Lo Barnechea Servicios, organización comunitaria funcional, independiente y ajena al municipio”, explicaron desde la municipalidad.

Para quienes participaron en el mencionado concejo municipal, la respuesta del alcalde fue contradictoria, debido a que aludía más a una especie de nombramiento que a una elección propiamente tal. “Creo que el alcalde incurrió en un error al decir que era alguien de su confianza, porque la Organización Comunitaria Funcional (OCF) es la que aprueba a la persona y no la municipalidad. Él quiso decir que le merece confianza, pero en el fondo sigue siendo su socio”, cuenta una persona que estuvo en la reunión.

“Es una imprudencia gigantesca y se ve muy mal”, resume la misma fuente.

El debate de fondo tiene que ver con que el vínculo entre ambos socios nunca fue transparentado en la Declaración de Patrimonio e Intereses de Felipe Alessandri. Esto derivó en que el alcalde tampoco se inhabilitara al momento de entregar los fondos nuales a la organización donde su socio era el tesorero. En el año 2025, Alessandri entregó a Lo Barnechea Servicios $5.017.526.061 y, este año, otros $5.368.752.885. En total, más de 10 mil millones de pesos.

Para el director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon, los dineros transferidos no constituyen una subvención menor para una intervención barrial. “Los registros de transferencias revelan que el municipio le ha inyectado desde que existe, más de 32.600 millones de pesos a esta organización. Entregar un volumen de recursos de esta magnitud a una entidad sin obligaciones de transparencia institucional, y cuyo tesorero mantiene un vínculo societario no declarado con el alcalde, es una anomalía administrativa inaceptable”.

Desde el municipio, aseguran que la omisión de la sociedad se debe a un “error que fue corregido una vez advertido”. “La sociedad mencionada era una sociedad de abogados y no una sociedad de inversiones ni un vehículo destinado a otras actividades económicas. No registra actividad ni movimiento desde hace aproximadamente 12 años, no tiene operaciones ni funcionamiento efectivo y se mantiene vigente únicamente porque nunca fue formalmente dada de baja”, respondieron a El Mostrador.

Al ser consultado sobre la sociedad con Alessandri, Rodrigo Bella se suma a la primera tesis planteada por el alcalde de Lo Barnechea. “Felipe me pidió ayuda porque había que completar estos cupos para lo Barnechea Servicios. Durante ese tiempo fui el encargado de revisar las actas y colaboré en la parte legal. Estuve en 6 u 8 directorios, con suerte asistí a una fiesta y a una fiesta de navidad”, comentó.

Bella aclara que ya no participa en la Organización Comunitaria Funcional ni tampoco se sumará a la corporación que busca reemplazarla. “Hasta acá no más llegué”, dice. El municipio, en tanto, asegura que el proceso de transición está todavía en curso, buscando avanzar hacia “una institucionalidad más robusta”.

“El cambio busca dejar atrás un modelo que quedó obsoleto y avanzar hacia una estructura con mayores estándares de control, rendición de cuentas y gobernanza, evitando espacios de opacidad que históricamente han existido en este tipo de organizaciones”, señalaron desde la municipalidad.

Juan José Lyon, Director de América Transparente y quien encabezó una investigación en 2022 que reveló transferencias por más de 41 mil millones desde Lo Barnechea a corporaciones y entidades privadas, asegura que desde el municipio siempre han “prometido terminar con este modelo y transformar a esta organización en una Corporación Municipal, lo que obligaría a someterla a la Ley de Transparencia”.

Pese a que han transcurrido varios años desde el primer anuncio, advierte, la promesa realizada “sigue siendo letra muerta”. “Mantener este esquema solo ampara la opacidad y permite que los impuestos de los vecinos se administren con los niveles de discrecionalidad de una empresa privada”, concluye.