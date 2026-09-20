Barros salió a mostrar los dientes: “La paz no se sostiene únicamente en las buenas intenciones”

En el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias y el despliegue de la Parada Militar con más de 10 mil uniformados en escena, el ministro de Defensa, Fernando Barros, hizo un llamado a la unidad y a la defensa de “los intereses superiores de la Nación”.

A través de una columna publicada en el diario El Mercurio, Barros sostuvo que la conmemoración de las Glorias del Ejército debe servir también para reflexionar sobre las condiciones que permiten preservar la paz. “Somos un país de paz, pero sabemos también que la paz no se sostiene únicamente en las buenas intenciones”, afirmó el secretario de Estado, quien en agosto dijo que “no somos el patio trasero de ningún país”, luego de los dichos del Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien dijo que todos los países del continente debían unirse a la iniciativa anticarteles de EEUU, subir su gasto en defensa y además abandonar la Corte Penal Internacional (CPI).

La columna aparece ahora en medio de un escenario donde el Gobierno chileno y autoridades argentinas han intercambiado declaraciones a raíz de la polémica por el Estrecho de Magallanes, iniciada por distintos militares y políticos trasandinos que desde enero a la fecha vienen señalando que dicha zona es controlada por Argentina, país que además reinició su demanda histórica respecto de las islas Sandwich, Georgias del Sur y Malvinas (o Falkland).

En esa línea, aunque sin aludir al conflicto latente, Barros escribió que “contamos con el contingente y equipamiento adecuados para asegurar la protección de la soberanía, tenemos convicción de la necesidad de hacer los esfuerzos requeridos para mantener su fortaleza y mantenernos estrechos vínculos con quienes comparten nuestros principios e intereses”.

Asimismo, reconoció que “Chile vuelve a enfrentar escenarios turbulentos” y un “panorama económico complejo“. Lo anterior, en un contexto de cambios en los equilibrios geopolíticos, donde -a su juicio- “resurgen conflictos que creíamos superados y aparecen amenazadas que ningún Estado puede enfrentar aisladamente”.

“En este entorno la Defensa Nacional sólo puede cumplir su labor principal de proteger la soberanía, la integridad territorial, y la seguridad de la Nación, con un país cohesionado, instituciones sólidas y Fuerzas Armadas preparadas y con capacidades suficientes”, añadió.

Llamado a la cohesión nacional

La reflexión del ministro Barros coincide con una Parada Militar que este sábado 19 de septiembre tuvo un despliegue particularmente amplio. La ceremonia, encabezada por primera vez por el Presidente José Antonio Kast, reunió a cerca de 10.200 efectivos del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros, convirtiéndose en la mayor en 17 años. La edición incorporó, además, la participación de Gendarmería y el retorno de la PDI, junto con material utilizado en labores de frontera y en la Macrozona Sur.

La dimensión de la ceremonia adquirió un significado adicional por el contexto regional. Al término del desfile, Kast destacó precisamente el papel de las Fuerzas Armadas en la protección de las fronteras y la soberanía nacional, señalando que su labor comprende desde el norte del país hasta el extremo sur. “El profesionalismo, la disciplina, la lealtad y el patriotismo de nuestras Fuerzas Armadas y del Ejército merece todo nuestro reconocimiento”, sostuvo el Mandatario.

En su columna, Barros también reivindicó la dimensión histórica de las FF.AA. y su vínculo con la construcción de la identidad nacional. A partir de episodios como el desastre de Rancagua y el abrazo de Maipú, recordó que la historia de Chile está marcada tanto por victorias como por derrotas y que ambas experiencias deben servir para proyectar el futuro.

En ese sentido, el secretario de Estado también hizo un llamado explícito a la unidad interna. “Una nación no es simplemente un territorio delimitado por fronteras. Es una comunidad que reconoce una historia, un presente y un destino compartido”, indicó. Y agregó que Chile debe ser capaz de “discrepar y podemos discutir, porque la democracia implica debate y también crece cuando somos capaces de resolver nuestras diferencias”.

Finalmente, el titular de Defensa reiteró la idea de cohesión nacional. “Necesitamos recuperar algo todavía más profundo: la voluntad de encontrarnos nuevamente como chilenos”, señaló.