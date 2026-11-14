La diabetes afecta a cerca de 1,9 millones de adultos en Chile, pero sus factores de riesgo y consecuencias no son iguales para hombres y mujeres. El embarazo, el síndrome de ovario poliquístico, la menopausia y la sobrecarga de cuidados pueden influir en su desarrollo, diagnóstico y tratamiento.

El Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, permite visibilizar aspectos que suelen quedar fuera de las campañas de prevención: los cambios hormonales a lo largo de la vida de las mujeres y las desigualdades sociales que condicionan el acceso a la atención sanitaria.

En 2025, la Federación Internacional de Diabetes (FID) creó un Grupo de Trabajo sobre la Mujer y la Diabetes para promover una atención que considere las necesidades específicas de mujeres y niñas. El organismo advierte sobre su mayor riesgo relativo de enfermedades cardiovasculares y las barreras económicas y sociales que pueden dificultar el acceso a tratamientos.

Chile: una mayor prevalencia entre las mujeres

La Encuesta Nacional de Salud 2016-2017 identificó una sospecha de diabetes en el 12,3% de la población chilena mayor de 15 años. La estimación alcanzó al 14% de las mujeres y al 10,6% de los hombres.

Asimismo, el Plan Nacional de Salud Integral para Personas Mayores del Ministerio de Salud señala que, de las 889.352 personas con diabetes tipo 2 bajo control en el Programa de Salud Cardiovascular de atención primaria consideradas en el documento, el 60,7% eran mujeres.

Un estudio publicado en 2024 en la Revista Médica de Chile, basado en datos de la misma encuesta, también identificó una mayor prevalencia de obesidad y diabetes simultáneas —conocida como diabesidad— entre las mujeres y las personas con menos de ocho años de escolaridad.

Diabetes gestacional: el riesgo continúa después del parto

Durante el embarazo, los cambios hormonales pueden aumentar la resistencia a la insulina. Cuando el páncreas no logra compensarlos, se elevan los niveles de glucosa y puede aparecer la diabetes gestacional.

Si no se detecta y controla adecuadamente, esta condición aumenta el riesgo de complicaciones como preeclampsia, crecimiento excesivo del feto, cesárea y alteraciones metabólicas en el recién nacido.

Sus consecuencias pueden extenderse más allá del embarazo. Según los estándares de atención de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) para 2026, entre un 50% y un 60% de las personas con antecedentes de diabetes gestacional desarrollará diabetes a lo largo de su vida. El riesgo de presentar diabetes tipo 2 es aproximadamente diez veces mayor que entre quienes no tuvieron esta condición.

Por ello, las recomendaciones internacionales establecen realizar una prueba de tolerancia oral a la glucosa entre las cuatro y las 12 semanas posteriores al parto, además de controles cada uno a tres años.

Síndrome de ovario poliquístico: un factor de riesgo metabólico

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es un trastorno hormonal y metabólico asociado a una mayor resistencia a la insulina y riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a entre el 10% y el 13% de las mujeres en edad reproductiva, aunque se estima que hasta el 70% de quienes lo presentan no han recibido un diagnóstico.

Entre sus manifestaciones están las menstruaciones irregulares, el exceso de vello facial o corporal, el acné y las dificultades para concebir.

Aunque tradicionalmente se ha abordado desde la salud reproductiva, también está relacionado con un mayor riesgo de hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Por ello, su diagnóstico debe considerar una evaluación metabólica y cardiovascular, especialmente en adolescentes y mujeres jóvenes.

Menopausia y salud cardiovascular

La disminución de estrógenos durante la transición hacia la menopausia se relaciona con una mayor acumulación de grasa abdominal y cambios en la sensibilidad a la insulina. En mujeres que ya tienen diabetes, las fluctuaciones hormonales pueden dificultar el control de la glucosa y hacer necesario ajustar los tratamientos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que síntomas como los sofocos y los sudores nocturnos también pueden alterar el sueño y afectar el manejo de la enfermedad.

La salud cardiovascular merece especial atención. Una revisión sistemática y metaanálisis publicado en la revista Diabetologia, que reunió información de más de 858 mil personas, encontró que el incremento del riesgo de enfermedad coronaria asociado a la diabetes era un 44% mayor en las mujeres que en los hombres.

En comparación con personas sin diabetes del mismo sexo, el riesgo era 2,82 veces mayor entre las mujeres con diabetes y 2,16 veces mayor entre los hombres con esta enfermedad.

A ello se suman las desigualdades en el acceso a evaluaciones y tratamientos cardiovasculares y la histórica subrepresentación femenina en ensayos clínicos.

La sobrecarga de cuidados: una barrera para la prevención

Los factores biológicos no explican por sí solos las diferencias en la manera en que las mujeres enfrentan la diabetes. Las responsabilidades domésticas y familiares también pueden condicionar sus posibilidades de prevención y tratamiento.

En Chile, la Segunda Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT), realizada en 2023 y publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en enero de 2025, mostró que las mujeres destinan en promedio cuatro horas y 57 minutos diarios al trabajo no remunerado, frente a dos horas y 52 minutos de los hombres.

La brecha alcanza las dos horas y cinco minutos diarios y aumenta a dos horas y 32 minutos entre las mujeres de 25 a 44 años.

Realizar actividad física, preparar alimentos saludables y asistir a controles médicos requiere tiempo y recursos. Para quienes combinan el trabajo remunerado con el cuidado de hijos, personas mayores o familiares dependientes, cumplir estas recomendaciones puede resultar más complejo.

La Federación Internacional de Diabetes identifica las responsabilidades de cuidado, los costos de atención y las dificultades de transporte entre las barreras que limitan el acceso de las mujeres a los servicios sanitarios.

Salud mental y calidad de vida

Vivir con diabetes implica tomar decisiones cotidianas sobre alimentación, medicamentos, actividad física y controles metabólicos. A esto pueden sumarse el temor a desarrollar complicaciones y la frustración frente a las dificultades para controlar la enfermedad.

Los CDC identifican la depresión entre las condiciones que requieren especial atención en mujeres con diabetes. También advierten sobre posibles efectos en la salud sexual, como un mayor riesgo de infecciones urinarias y vaginales, sequedad vaginal y alteraciones en la respuesta sexual.

El tratamiento debe considerar el bienestar emocional y evitar la estigmatización de quienes viven con obesidad o diabetes, reconociendo la influencia de factores genéticos, hormonales, sociales y económicos.

¿Cuándo realizarse controles para detectar diabetes?

Entre los antecedentes y condiciones que requieren especial atención para detectar diabetes tipo 2 se encuentran:

Antecedentes de diabetes gestacional.

Síndrome de ovario poliquístico.

Antecedentes familiares de diabetes.

Sobrepeso u obesidad, especialmente cuando existe acumulación de grasa abdominal.

Menopausia, etapa en que conviene actualizar los controles metabólicos y cardiovasculares.

Síntomas como sed excesiva, aumento de la frecuencia urinaria, cansancio persistente, visión borrosa o heridas que tardan en cicatrizar.

En Chile, la diabetes mellitus tipo 2 está incorporada al sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES), que contempla acceso a diagnóstico, tratamiento, medicamentos y exámenes.

De acuerdo con la Superintendencia de Salud, pueden acceder a estas garantías las personas de cualquier edad con sospecha médica o diagnóstico de diabetes tipo 2. La cobertura establece un plazo máximo de 30 días para el diagnóstico, en los casos de glicemia elevada considerados en la garantía, y de 24 horas para iniciar el tratamiento desde su confirmación.

Las personas beneficiarias de Fonasa acceden a través de la red pública, mientras que quienes pertenecen a una isapre deben utilizar la red definida para las prestaciones GES.