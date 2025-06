Más allá del arcoíris: el compromiso real de las empresas con la diversidad

Cada 28 de junio, el mundo conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTQIA+, una fecha que celebra la diversidad y promueve la inclusión de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. De acuerdo con un estudio de Statista, más de 33 millones de latinos pertenecen a la comunidad LGBTQIA+. En el caso de Chile, datos de la Encuesta Casen 2022 aseguran que aproximadamente un 3,4% de la población de 18 años y más declara identificarse con una orientación sexual e identidad de género perteneciente a la comunidad LGBTQ+.

Si bien, en los últimos años ha avanzando la inclusión de las personas de esta comunidad, aún se requieren de esfuerzos para construir un país diverso e inclusivo, ya que, en Chile, en el 2024 se registraron 2.847 casos o denuncias por discriminación por orientación sexual, siendo la cifra más alta que se tiene documentada, con un aumento del 78,7% en relación al año anterior, según el Movilh.

La discriminación, el estigma y la violencia actúan como barreras a la participación plena de las personas en varios aspectos de la vida, ya sea acceso a oportunidades educativas, al mercado laboral o atención a la salud, indica el Banco Mundial 3 , por ello es necesario seguir trabajando para derribar esas limitantes.

En este contexto, es esencial reconocer y destacar a las acciones que emprenden las organizaciones, para abrazar la diversidad y la inclusión, e ir más allá integrando estos valores a su cultura corporativa, ayudando a crear conciencia sobre la importancia de construir espacios diversos y seguros para todos sus colaboradores.

En GE HealthCare, demostramos un compromiso sólido con la inclusión y la diversidad en todos los niveles de la organización, centrando nuestros esfuerzos de Diversity, Equity and Inclusion (DEI) con estrategias como nuestros Grupos de Recursos para Empleados (ERG). Estos grupos, como Pride Alliance y Women’s Network, proporcionan espacios seguros y de apoyo para empleados de diversas identidades y experiencias.

Pride Alliance, en particular, ha sido instrumental en la promoción de la diversidad LGBTQIA+ dentro de la empresa, organizando campañas y actividades que sensibilizan y educan a las personas sobre temas relevantes.

Además, en GE HealthCare extendemos nuestro compromiso con la diversidad a nuestra cadena de suministro. La empresa busca activamente proveedores diversos, incluyendo aquellos que son propiedad de mujeres, minorías, veteranos, personas con discapacidades y miembros de la comunidad LGBTQIA+. Esta estrategia no solo promueve la equidad, sino que también enriquece la cadena de suministro con una variedad de perspectivas y experiencias.

En ese sentido, considero, que las empresas tenemos un papel crucial en la construcción de culturas organizacionales diversas e inclusivas. No basta con declarar la importancia de la diversidad; es necesario diseñar e implementar estrategias concretas que garanticen que todas las personas —sin importar su género, orientación sexual, identidad de género, edad, etnia, capacidades o contexto socioeconómico— encuentren un espacio seguro para desarrollarse profesionalmente. Esto implica revisar los procesos de atracción y selección de talento, establecer políticas claras contra la discriminación, ofrecer capacitaciones en sesgos inconscientes y crear canales de escucha activa para empleados de grupos subrepresentados. Nuestra responsabilidad no solo es ser un facilitador, sino también agente de cambio y garante de una cultura empresarial que celebre la diferencia como valor.

No olvidemos que contar con equipos diversos no solo es un imperativo ético y social, sino también un motor comprobado de innovación y rendimiento. La diversidad enriquece el pensamiento colectivo, aporta perspectivas distintas para resolver problemas complejos y permite a las

organizaciones entender y servir mejor a una base de clientes también diversa. Un informe de 2024 de Boston Consulting Group (BCG) destaca los beneficios empresariales de las iniciativas de inclusión, demostrando que las organizaciones que priorizan la inclusión superan a sus competidores en innovación, retención de empleados y capacidad de respuesta al mercado. Además, las empresas con equipos de liderazgo diversos generan un 19 % más de ingresos gracias a la innovación en comparación con sus pares menos diversos, lo que demuestra claramente las ventajas financieras de construir lugares de trabajo inclusivos 5.

Por todo ello, es vital que las empresas asuman un rol estratégico en la promoción de la diversidad, porque no solo estamos construyendo culturas más justas, sino también más competitivas y sostenibles a largo plazo.

En este Día Internacional del Orgullo LGBTQIA+, hagamos un llamado a la acción desde nuestras trincheras profesionales. La inclusión no debe ser solo una fecha en el calendario, sino un compromiso diario que transforme estructuras, decisiones y culturas organizacionales. Las empresas tienen la oportunidad y la responsabilidad de ser entornos seguros donde cada persona pueda ser auténtica, contribuir con su talento y desarrollarse plenamente. Desde las diferentes organizaciones, podemos liderar este cambio, no solo con políticas, sino con convicción, empatía y resultados que demuestren que la diversidad no es una concesión, sino una poderosa ventaja competitiva y humana.