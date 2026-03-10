Liderazgo femenino: La mirada estratégica que hoy transforma la educación

La educación ha sido históricamente un espacio donde las mujeres han tenido un rol central, especialmente, dentro de las aulas. Sin embargo, esa presencia no siempre se trasladó con la misma fuerza a los espacios de liderazgo. Hoy, lentamente, ese equilibrio comienza a modificarse y las comunidades escolares empiezan a reflejar una mayor presencia femenina en sus equipos directivos.

En este contexto, lo que observamos en comunidades como la red de colegios Cognita, donde 6 de sus 13 colegios en Chile son liderados por rectoras, no parece ser una simple coincidencia estadística, sino una muestra de la creciente valoración de liderazgos con

fuerte capacidad vincular, una dimensión que el modelo tradicional tendía a dejar en segundo plano.

Estas cifras no solo hablan de representación, sino también, de cómo está evolucionando el liderazgo dentro de las comunidades escolares. Hoy dirigir un colegio implica mucho más que la gestión académica: significa conducir comunidades complejas donde conviven estudiantes, docentes, familias y equipos profesionales diversos, además de abordar desafíos asociados a convivencia escolar, bienestar socioemocional, innovación pedagógica y formación integral.

Esta transformación no es superficial. Cuando la participación femenina en los equipos directivos de una institución de esta escala alcanza el 64,4%, la cultura escolar completa comienza a mutar. Sin embargo, el avance real no es solo alcanzar la paridad, sino tener la libertad de cambiar las reglas del juego.

Este 8 de marzo, la reflexión debe trascender el reconocimiento. La educación es el ensayo general de la sociedad que seremos mañana, y el liderazgo femenino en las rectorías representa la oportunidad de abrir paso a una formación que refleje el mundo diverso y desafiante que habitamos hoy. Solo así cumpliremos a cabalidad con las expectativas de las familias que confían en el modelo de enseñanza integral que entregamos.

El cambio de rostro es apenas el inicio; la verdadera meta es la transformación cultural. El liderazgo real no se mide únicamente por quién ocupa los espacios de decisión, sino por la capacidad de renovar las prácticas, generar nuevas oportunidades y construir comunidades donde el talento, la voz y la dignidad de las mujeres sean parte natural y no excepcional de la vida laboral.