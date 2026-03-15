Mujeres al mando de la transformación minera

Durante décadas, la minería fue vista como una industria tradicional, intensiva en capital y con baja apertura a la innovación externa. Hoy, esa realidad está cambiando. Y desde Antofagasta -corazón minero de Chile- estamos demostrando que es posible transformar el sector con tecnología, colaboración y liderazgo femenino.

Liderar Aster como mujer en una industria históricamente masculinizada no es solo un dato estadístico, es una responsabilidad y también una oportunidad. Significa abrir espacios donde antes no los había, demostrar que la innovación necesita diversidad de miradas y que la colaboración puede ser tan estratégica como la tecnología misma. El liderazgo femenino está aportando nuevas capacidades, que son claves para la minería del futuro: colaboración, mirada sistémica, y apertura a la innovación.

Resolver los complejos desafíos que enfrenta la minería, requiere conectar capacidades que están dentro y fuera de la industria: la operación, la tecnología, los proveedores, las startups y la academia, entendiendo la complejidad del territorio y de las personas que lo habitan.

Tras cuatro años de trayectoria, en Aster junto a Escondida | BHP, hemos consolidado un ecosistema de alto impacto con 50 startups minetech aceleradas, más de USD $1,65 millones invertidos en capital semilla y ventas acumuladas superiores a los USD $17 millones. Pero más allá de las cifras, lo relevante es el impacto real en la industria: hoy existen más de 25 operaciones mineras que integran tecnologías de nuestro portafolio, con 90 contratos en ejecución y 19 pilotos vigentes. Además, un 13% de nuestras startups ya cuenta con al menos un contrato internacional, validando que desde el norte de Chile se puede competir globalmente.

Este crecimiento no es casual. Responde a una convicción profunda: la minería del futuro necesita abrirse a nuevas miradas, nuevas soluciones y nuevos liderazgos. Y en ese camino, el liderazgo femenino no es una excepción, sino una fortaleza. Aportamos una visión colaborativa, sistémica y orientada a generar impacto sostenible en el tiempo.

Este primer semestre daremos un paso decisivo con el lanzamiento de Open Aster, nuestro nuevo programa de innovación abierta operado junto a Escondida | BHP. La iniciativa conectará desafíos operacionales reales de la mayor productora de cobre del mundo con startups y proveedores locales, nacionales e internacionales, generando oportunidades concretas de pilotaje en escenarios industriales de alta exigencia. El lanzamiento se realizará en abril, convocando a actores de todo el ecosistema para que Antofagasta continúe consolidándose como polo de innovación minera.

En paralelo, iniciamos nuestro octavo programa de aceleración con cinco nuevas startups que abordan desafíos críticos de la industria: desde inspecciones de seguridad con imágenes de alta resolución capturadas por drones, hasta plataformas de gestión integral de residuos industriales; modelos predictivos para optimizar campañas de sondaje; monitoreo multisensorial en pilas de lixiviación; y software con inteligencia artificial para anticipar fallas en ductos mineros. Tecnologías que no solo prometen eficiencia, sino también mayor seguridad y sostenibilidad.

Revolucionar la minería no significa reemplazar su historia, sino proyectarla hacia el futuro. Desde Aster creemos que la innovación no ocurre en silos, ocurre cuando conectamos capacidades, cuando generamos confianza y cuando nos atrevemos a liderar con propósito.

Hoy, desde una organización liderada por mujeres, estamos demostrando que la minería puede ser más abierta, más tecnológica y más global. Y que desde Antofagasta están saliendo las soluciones que están transformando una de las industrias más estratégicas para Chile y el mundo.