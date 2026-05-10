Día de la Madre: a maternar también se aprende

A maternar – cuidar, criar y proteger con amor- se aprende en lo cotidiano a partir de la propia historia, de lo vivido como hija o hijo, de las experiencias de buen trato o de aquellas que no lo fueron, del contexto social y cultural, y también de las características y necesidades particulares de cada niña o niño. En este proceso no siempre hay certezas y muchas veces se transita con escasas redes de apoyo.

Desde una mirada centrada en el vínculo, en las interacciones cotidianas, niñas y niños van construyendo una base de seguridad que les permite explorar el mundo y relacionarse con otros. Esta base no depende de respuestas siempre acertadas, sino de la disponibilidad del adulto, de su capacidad de responder de manera sensible y de reparar cuando es necesario. En esos gestos cotidianos se va configurando el apego.

En este contexto, las competencias parentales se desarrollan y fortalecen con la experiencia. Son formas de cuidar, proteger y acompañar que permiten a niñas y niños sentirse seguros, comprendidos y contenidos. Se expresan en la capacidad de acoger lo que sienten, ofrecer calma

en momentos de desborde, guiar el aprendizaje y promover la autonomía, estableciendo límites desde el respeto y resguardando su bienestar físico y emocional. Asimismo, implican abrir espacios para que madres, padres y cuidadores reflexionen sobre su propio actuar y la influencia de su historia en la forma de criar.

En este proceso, el autocuidado también es clave. Sostener a otros requiere también poder sostenerse a uno mismo. Reconocer los propios límites, necesidades y recursos es parte de una parentalidad disponible y sensible, especialmente en contextos donde las exigencias son altas. La crianza no es un acto individual. Se construye en vínculo con otros y se sostiene en redes familiares, comunitarias e institucionales que pueden marcar una diferencia en el bienestar de quienes cuidan y en el de niñas y niños.

Desde una mirada de crianza respetuosa, el foco está en reconocer a niñas y niños como sujetos de derechos, con necesidades propias y con una voz que merece ser escuchada. Esto implica acompañar sin imponer, guiar sin anular y establecer límites sin dañar. No se trata de hacerlo perfecto, sino de construir relaciones basadas en el respeto, la empatía y la coherencia.

En este Día de la Madre, el reconocimiento es para todas las formas de maternar: las visibles y las invisibles, las acompañadas y las que han debido sostenerse en soledad, las que transitan con mayor facilidad y aquellas que enfrentan más desafíos. Maternar no es un camino fácil ni lineal, sino un proceso profundamente significativo, hecho de intentos, aprendizajes y encuentros cotidianos donde se va tejiendo el vínculo.

En ese espacio imperfecto y desafiante, incluso en medio de las dudas, se construyen las bases desde las cuales niñas y niños aprenderán a sentirse seguros y a relacionarse con el mundo.