¿Amamantando estas Fiestas Patrias? Lo que debes saber antes de brindar

“¿Y si me tomo solo un terremoto?”, “¿tengo que sacarme la leche y botarla después?”, “¿cuánto tiempo debo esperar para volver a amamantar?” Con la llegada de Fiestas Patrias, estas preguntas aparecen entre muchas mujeres que están amamantando. Y con ellas, también varios mitos.

Partamos por lo más importante: la opción más segura durante la lactancia es no consumir alcohol. Pero si una mujer decide beber, necesita información clara para disminuir riesgos y planificar la alimentación y el cuidado de su hijo.

Es importante tener claro que, mientras el alcohol está en la sangre, también puede encontrarse en la leche. A medida que el organismo lo metaboliza, su nivel disminuye. Los expertos en salud señalan que, si una madre consume bebidas alcohólicas, debe esperar aproximadamente dos horas (por cada bebida) antes de volver a amamantar.

Y aquí aparece uno de los mitos más repetidos los “18”: sacarse leche y botarla no hace que el alcohol desaparezca más rápido. La extracción puede ser útil si existe congestión mamaria o para mantener el horario habitual, pero no acelera la eliminación del alcohol. En palabras simples: no es el extractor el que “limpia” la leche: es el tiempo.

Ahora viene la parte chilena de esta historia: un terremoto no necesariamente equivale a una bebida estándar. El tamaño del vaso y la cantidad de alcohol pueden variar considerablemente dependiendo de cómo se prepare. Por lo tanto, no es correcto asumir automáticamente que “un terremoto son dos horas”. Mientras mayor sea el consumo de esta sustancia, más tiempo necesitamos antes de volver a amamantar.

Entonces, ¿qué podemos hacer si sabemos que vamos a brindar? Planificar. Amamantar antes de beber, tener disponible leche extraída previamente si el bebé necesita alimentarse durante el período de espera y procurar que exista un adulto responsable de su cuidado, son medidas sencillas que pueden hacer una gran diferencia.

Y existe otra recomendación que merece tanta atención como la lactancia: si se ha consumido alcohol, no se debe compartir la superficie de sueño con el bebé. La American Academy of Pediatrics advierte que ocupar la misma cama con una persona cuya capacidad de despertar o reaccionar está disminuida por alcohol, aumenta de forma importante el riesgo de muerte relacionada con el sueño. El lugar más seguro para descansar sigue siendo el espacio independiente diseñado para el lactante.

En estas Fiestas Patrias, la clave está en contar con información clara para tomar decisiones correctas. La recomendación más segura durante la lactancia es evitar el consumo de alcohol, sin embargo, si una mujer decide beber, debe planificar previamente la alimentación del bebé.

Este 18 informarse también es una forma de cuidar. Si decides brindar, ten presente que el alcohol no desaparece de la leche al extraerla, sino que disminuye a medida que tu organismo lo elimina.