Promesa del Presidente tras Te Deum: “No solamente todo va a estar mejor, va a estar mucho mejor”

Luego de su participación en su primer Te Deum Ecuménico como mandatario, José Antonio Kast encabezó este viernes el esquinazo de Fiestas Patrias en el Palacio de La Moneda, actividad realizada en el Patio de los Naranjos pasado el mediodía y que dio inicio a las celebraciones en la sede de Gobierno.

Durante su intervención, Kast agradeció la presencia y labor de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, además de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería. También destacó a los conjuntos folclóricos presentes y dedicó un saludo especial al Ejército de Chile, en la víspera de las conmemoraciones oficiales. “Estamos de fiesta, nuestro Ejército está de fiesta, y mañana tendremos el honor de poder acompañar todos los chilenos al Ejército de Chile”, afirmó, en adelanto a la Parada Militar 2026.

El Presidente también valoró el trabajo realizado por su equipo de Gobierno al cumplirse seis meses desde el inicio de su administración: “A cada ministro, a cada ministra, los veo y me siento tan orgulloso de poder trabajar con ustedes. Darle las gracias por el sacrificio, por el esfuerzo. No es fácil, han sido tiempos intensos, con catástrofes naturales, con vaivenes políticos internacionales, y ahí estamos”.

Entre los ejes de su discurso estuvo el llamado a la unidad nacional, atendiendo al tono de urgencia planteado minutos antes en la ceremonia ecuménica por Fernando Chomali. El cardenal puso el foco del discurso anual en urgencias sociales como el desempleo, la baja natalidad y la lucha contra la corrupción en aras de la seguridad pública.

En palabras dirigidas hacia los más jóvenes, José Antonio Kast planteó que “hoy día nos hemos ido reencontrando en torno a lo que nos une, que es la patria. Es una patria donde cabemos todos, más allá de nuestras legítimas diferencias. Vamos a tener diferencias en distintos ámbitos, pero tenemos una sola patria, es una casa común para cada uno de los chilenos”.

“Es legítimo ir a las elecciones, disputarse los cargos, eso es súper legítimo, pero no nos olvidemos, como lo dijimos ayer: cuando enfrentamos enemigos poderosos tenemos que unirnos, y ahí no vale diferencia alguna”, manifestó.

Asimismo, hizo un llamado a promover el país ante el cuerpo diplomático: “A cada uno de los embajadores que están en Chile, decirles choose Chile, como dice nuestro canciller. Tenemos que promover Chile, sentirnos orgullosos de lo que es nuestra patria, tener una patria maravillosa”.

El mensaje del jefe de Estado estuvo antecedido por declaraciones realizadas tras el Te Deum, donde invitó a los chilenos a celebrar con responsabilidad. “Tengamos esperanza de que Chile puede ponerse de pie una y otra vez”, señaló, junto con llamar a “compartir en familia, cuidar a niños y adultos que estén solos y a quienes nos visiten en Fiestas Patrias”.

Antes del cierre, Kast agradeció nuevamente a quienes mantienen las tradiciones patrias y aseguró: “No se preocupen, que no solamente todo va a estar mejor, va a estar mucho mejor y nos vamos a sorprender”. Luego invitó a los presentes a realizar un brindis por Chile.

El Presidente cerrará la jornada de actividades durante la tarde en el Teatro Municipal, acompañado por el alcalde de Santiago y presidente del directorio del teatro, Mario Desbordes.