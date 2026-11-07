Entre el tumor y el acceso: el doble frente de las mujeres palestinas.

En la oncología moderna, identificar y diagnosticar el cáncer de mama en una etapa temprana es crucial para su tratamiento rápido y efectivo. Para las mujeres Palestinas, el acceso al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad es de extrema dificultad. Estás mujeres se enfrentan a dos problemáticas; la existencia de un bulto y su agresividad, así como el difícil acceso en una zona de conflicto, por no decir casi imposible. Alrededor del año 2020, el gobierno palestino y organizaciones sin fines de lucro han comprado maquinarias de mamografía, de las cuáles ya hay unas 40 máquinas de este tipo en el Territorio Palestino Ocupado (TPO), pero la mayoría no funcionaba o está infrautilizada (King's College London, 2020).

Está situación solo ha empeorado con los años. Desde el 2023, en la Franja de Gaza, los distintos ataques y la falta de suministros médicos, han drenado un sistema de salud que ya no daba abasto para proveer atención médica efectiva a las mujeres Palestinas. Organizaciones sin fines de lucro, como Medical Aid for Palestinians (MAP), han logrado proveer recursos para diagnóstico de este tipo de cáncer, llegando a 683 mujeres palestinas se sometieron a exámenes de detección de cáncer de mama durante los primeros seis meses de 2026 (Medical Aid for Palestinians, s. f.). A pesar de que esto representa un gran avance, aún así no es suficiente.

Según el informe anual del Ministerio de Salud palestino (2023), el cáncer de mama tiene una tasa de incidencia de 18,5 casos por cada 100 000 habitantes de la población total y de 37,4 casos por cada 100 000 habitantes de la población femenina, con una tasa de mortalidad de 11,7 por cada 100 000 casos de todos los tipos de cáncer [3]. En Cisjordania, se registraron 540 nuevos casos de cáncer de mama en 2022, lo que representa el 15,8 % de todos los nuevos casos de cáncer (Titi y El Sharif, 2024).

Estás cifras solo representan una fracción de la gravedad del problema. La desesperanza dentro del pueblo Palestino, solo empeora con las dificultades al acceso médico, sobre todo en el marco de cáncer de mama femenino. A nivel mundial, existe una diferencia significativa en la tasa de supervivencia del cáncer de mama, según la realidad socioeconómica de los países y acceso a En los países de bajos ingresos, se esperaba que menos de una de cada dos mujeres (41,9 %) sobreviviera al menos cinco años después del diagnóstico de cáncer de mama. En cambio, casi nueve de cada diez mujeres (87,3 %) en los países de altos ingresos sobreviven al menos cinco años después del diagnóstico ((World Health Organization [WHO], s. f.). Por lo tanto, las posibilidades de supervivencia dentro de territorio Palestino son extremadamente bajas.

En este mes de octubre, mes de concientización del cáncer de mama, invito a mirar más allá del discurso y recursos del mundo Occidental; no nos olvidemos de la existencia de las mujeres Palestinas también. Recordarlas y visualizarlas es exigir el derecho a la salud, para que el diagnóstico deje de ser un privilegio geográfico, la campaña del lazo rosado no debe limitarse al primer mundo. La salud debe reconocerse como derecho universal, sin excepciones ni barreras.