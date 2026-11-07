Paleontólogo Juan Luis Arsuaga abre Puerto de Ideas y explora las raíces de la violencia humana

El Festival Puerto de Ideas Valparaíso inauguró este viernes su edición 2026 con una pregunta tan antigua como la propia humanidad: ¿somos buenos o malos por naturaleza? La respuesta estuvo a cargo del paleoantropólogo español Juan Luis Arsuaga, quien presentó en el Parque Cultural de Valparaíso la conferencia “Las raíces del mal: la violencia en la evolución humana”. La actividad abrió tres jornadas dedicadas a la ciencia, la literatura, la filosofía y las artes.

Arsuaga propuso abordar la pregunta desde la perspectiva de la paleontología. De acuerdo con el planteamiento de la conferencia, para un biólogo la pregunta sobre si los seres humanos somos buenos o malos debe reformularse: ¿comparados con qué otra especie? El punto de partida es que los seres humanos no son los únicos habitantes del planeta y que la violencia puede analizarse también desde una perspectiva evolutiva.

El científico español es doctor en Ciencias Biológicas y catedrático emérito de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid. Durante más de tres décadas fue codirector de las excavaciones de Atapuerca, uno de los principales yacimientos para el estudio de la evolución humana. Su trabajo científico y de divulgación lo ha convertido en una de las figuras más conocidas de la paleoantropología española.

La conferencia inaugural puso así en el centro uno de los asuntos que atraviesan la programación de esta edición: la experiencia humana y sus contradicciones. Bajo el lema “Un momento singular de la experiencia humana”, Puerto de Ideas propone durante este fin de semana abordar temas como la violencia, la memoria, la vigilancia, el arraigo y las relaciones entre naturaleza, tecnología y percepción.

La jornada inaugural continuó con “Sinfonía de los mares”, una experiencia visual y sonora de Jean Barahona junto al fotógrafo submarino Eduardo Sorensen y la Orquesta Filarmónica Alimapu, dirigida por Danitza Villarroel. Más tarde se realizaron “El tango de la memoria”, con el neurocientífico argentino Rodrigo Quian Quiroga, y el café filosófico “El segundo principio”, protagonizado por el matemático Eric Goles y el periodista Cristián Warnken.

La edición 2026 reúne a más de 50 invitados nacionales e internacionales y contempla más de 40 actividades en distintos espacios de Valparaíso. Entre los participantes se encuentran los escritores Mircea Cărtărescu, Agustina Bazterrica, Martín Kohan y Alejandro Zambra; los filósofos Éric Sadin, Pascal Chabot y Pietro del Soldà; además de científicos, artistas e investigadores de distintas disciplinas.

El programa continuará este sábado con actividades como “Escribir lo intolerable”, conversación entre la escritora argentina Agustina Bazterrica y la periodista Alejandra Delgado; “La máquina del olvido”, con Rodrigo Quian Quiroga; y la performance audiovisual “Ars Natura”, de la compositora francesa Annabelle Playe y la iluminadora Rima Ben Brahim. El festival se extenderá hasta el domingo 8 de noviembre.