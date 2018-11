Científico francés asegura que el Alzheimer se puede prevenir

Proteger la actividad cerebral y prevenir el Alzheimer es posible, según estima el Dr. Jean-Francois Dartigues, académico de salud pública y neurólogo del Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas, de Bordeaux. El investigador, quien lleva décadas estudiando a la población francesa, colaborando además en la implementación de tres planes para abordar esta enfermedad, dio a conocer sus avances y experiencia profesional, durante el Simposio Internacional organizado por el Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, GERO.

“Hemos trabajado desarrollando diversos estudios de cohortes en Francia durante más de 30 años. Y en ese tiempo, observamos que el Alzheimer y las demencias sí se pueden prevenir. En términos globales, sabemos que los principales factores de riesgo están asociados a problemas cardiovasculares, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, y una baja actividad física y mal nutrición. Del mismo modo, existen elementos biológicos y sociales que protegen la actividad cerebral, tales como: la vida social, el desarrollo de actividades estimulantes e intelectuales y el bienestar psicológico”, comentó el científico durante la jornada GERO Talk, desarrollada recientemente en la Casa Central, de la Universidad de Chile.

A raíz de este escenario, es que el investigador respaldó la labor que GERO está realizando en el campo del envejecimiento y demencias en Chile, indicando que es fundamental seguir levantando información a través del estudio poblacional con adultos mayores de Santiago. “El trabajo de este centro chileno con la cohorte, es de vital importancia y opera como un laboratorio. Gracias a éste, se determinará una serie de marcadores que a su vez se podrán relacionar con la evolución clínica y procesos de envejecimiento, propios de una sociedad en particular. GERO está haciendo una gran labor en esta materia, ya que el levantamiento de datos locales es determinante para tomar buenas decisiones políticas”, indicó el Dr. Dartigues.

Mujeres con mejor vejez: el caso Francés

Según se expone en el Plan Nacional de Demencias, diversos estudios muestran que las intervenciones de salud tienen un impacto positivo en los pacientes, sus familias y la sociedad. Y que, en ese contexto, poder retardar el inicio de la enfermedad en cinco años, puede disminuir en un 57% el número de personas con Alzheimer. La Dra. Andrea Slachevsky, neuróloga y subdirectora del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo comenta que en Chile hay 200 mil personas con demencias y que para el año 2050, se pronostica un incremento a 800 mil. “Chile es un país envejecido y el 19% de la población ya tiene más de 60 años. El Alzheimer genera una importante pérdida de años de vida saludable y si nos proyectamos a futuro, esto irá en aumento. Por eso es que debemos prepararnos y seguir abordando esta temática de manera integral”, comentó la académica de la Universidad de Chile.

En ese contexto, la neuróloga destacó la presencia y participación del Dr. Dartigues en Chile, gracias a lo cual es posible aprender e intercambiar conocimientos para el abordaje de las demencias. Ejemplo que destaca la Dra. Slachevsky, son los estudios de cohorte realizados por el científico y en donde se advierten cambios en el modo de envejecer, especialmente en la mujer francesa.

Así también lo explica el científico europeo: “Luego de meses y meses de observación a nuestras cohortes en Francia, hemos analizado los factores sociales y biológicos que se correlacionan con la disminución del riesgo de demencia y una forma de envejecer diferente. Y donde más se pueden ver los cambios es en las mujeres, quienes después de la primera guerra mundial, tuvieron una transformación radical. Sus actividades variaron y comenzaron a realizar trabajos que antes hacían los hombres. Además, tuvieron una mayor estimulación intelectual y recreacional. Todo esto, pareciera que influyó en una disminución de las demencias en mujeres durante el envejecimiento”.

Dartigues señala que los factores culturales son un punto álgido de análisis en materia de envejecimiento. Sin embargo, recalca que las realidades de dos países no son extrapolables del todo, y que por eso es fundamental conocer las características propias de cada sociedad.

Apoyo al Plan Nacional de Alzheimer

Desde que en Chile comenzó a implementarse el Plan Nacional de Alzheimer y otras demencias, y tras el llamado realizado por la OMS, a considerar esta problemática como una prioridad socio sanitaria, el proyecto ha ido expandiéndose por el país. En ese marco, el académico de la Universidad de Bordeaux, también respaldó la ejecución de este proyecto, que hasta la fecha se ha materializado en la construcción de diez centros de atención en San Felipe, Rancagua, Talcahuano, Osorno, Coquimbo, Peñalolén, El Bosque, Talca, Temuco y Punta Arenas. Todo esto, sumado a la puesta en marcha de la Unidad de Memoria en el Hospital Salvador, que es dirigida por la Dra. Andrea Slachevsky. El plan, que busca preservar las capacidades cognitivas y autonomía, por el mayor tiempo posible en la población, permitirá que el 85% de los chilenos que pertenecen al sistema público, puedan acceder a los beneficios de la iniciativa. Y de esta manera, evitar que se siga normalizando la demencia como una condición propia del envejecimiento.

“Chile tiene la misma esperanza de vida que Francia y la causa primaria de dependencia de los adultos mayores es la demencia. Por todo ello, es de total importancia poder contar con un plan y políticas públicas para su abordaje. El cuidado y apoyo a pacientes está muy dado por la familia en general, pero no se sabe hasta cuándo el círculo cercano seguirá asumiendo este complejo rol. En ese sentido, lo que está haciendo Chile permite asegurar un buen diagnóstico y probablemente un buen pronóstico”, comentó el Dr. Jean-Francois Dartigues, quien además participó de reuniones con autoridades del MINSAL y expertos en salud y envejecimiento.

Respecto de este último punto, Christian González, director de GERO precisó que el hecho de que Chile y Francia tengan la misma esperanza de vida “es llamativo debido a que el soporte de políticas públicas en salud y pensiones es muy asimétrico entre ambos países. Por lo tanto, es interesante estudiar si es que otros aspectos de la población chilena pueden constituirse como singularidades que justifiquen esta alta expectativa de vida. Y el estudio de nuestra cohorte entregará información valiosa para la caracterización del envejecimiento de nuestra población”.

Dentro de la implementación, uno de los puntos más positivos que advierte el investigador – y que no se ha desarrollado en Francia-, es el énfasis puesto en la atención primaria, donde existe la capacidad de hacer detección. Esto, ya que la solución no pasa “solo por construir miles de casas de residencia para adultos mayores, sino que por apoyar a éstos y su entorno de forma temprana”. No obstante los avances, sugiere prestar especial atención y buscar mejores estrategias para abordar los casos denominados “complejos”, en los que el paciente suele rechazar el tratamiento y negar el diagnóstico, “muchas veces porque éste vive solo, tiene un trastorno de la conducta importante o bien porque el mismo cuidador se encuentra muy enfermo”.

Para mejorar esta dificultad, Dartigues plantea seguir el ejemplo francés, donde se ha impulsado la creación de nuevas carreras profesionales para la formación de “médicos sociales”, quienes cumplen un destacado rol. Al respecto, la Dra. Slachevsky señaló que en Chile ya se está avanzando en esta área, mediante la atención integral y multidisciplinar que se está impulsando a través del Plan Nacional de Alzheimer, en el que además cobra más relevancia la participación comunitaria.

Con el fin de seguir colaborando con nuestro país, el Dr. Dartigues también señaló que ya hay más iniciativas para fortalecer el intercambio de conocimientos y apoyo entre ambas naciones. Una de éstas, es la adjudicación de un diplomado de apoyo a cuidadores, que se implementará en la Universidad de Bordeaux. “Queremos trabajar para que este programa se pueda expandir a Chile y México, y los alumnos de ambas naciones puedan acceder a estos nuevos aprendizajes mediante internet. Por otro lado, también continuaremos colaborando con la cohorte de GERO y promoviendo el intercambio de estudiantes, como sucedió con una joven tesista de este centro, que acaba de ser aceptada en nuestra Universidad”, puntualizó el investigador.