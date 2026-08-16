“Angustia, vacío y acto”: Nueva versión del Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis en Santiago

Entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, Santiago será la sede de la 36ª versión del Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis de FEPAL, un evento que promete ser un espacio de reflexión no solo para especialistas, sino para toda la comunidad interesada en entender el sufrimiento contemporáneo.

El eje central del encuentro, “Angustia, vacío y acto”, surge como una actualización contemporánea a los 100 años de la publicación de la obra de Sigmund Freud, Inhibición, síntoma y angustia.

Según explica Lilian Hitelman, presidenta de FEPAL, estos tres conceptos definen gran parte de la clínica actual y se manifiestan en crisis familiares, migraciones y catástrofes.

“Son experiencias que todos conocemos y que aparecen en momentos en que las palabras ya no alcanzan para expresar lo vivido”, señala Hitelman en conversación con El Mostrador.

Lilian Hitelman enfatiza que el objetivo de este congreso es sacar al psicoanálisis del diván individual y ponerlo al servicio de lo colectivo. “No es solo para entender las patologías individuales, sino también lo que pasa en la sociedad”, afirma.

La FEPAL, que agrupa a 38 asociaciones de América Latina, busca con este encuentro promover la investigación sobre los grandes problemas sociales de la región. El evento, que se realizará en el Hotel Mandarin, está abierto a sociólogos, psicólogos, médicos y cualquier profesional que desee profundizar en la raíz del sufrimiento psíquico humano.

Uno de los puntos más innovadores del congreso será el análisis de la era digital y cómo el uso normalizado de pantallas afecta el desarrollo humano desde la primera infancia. Hitelman plantea interrogantes críticas sobre el vínculo afectivo: “¿Qué ocurre en el desarrollo de un bebé cuando en lugar de verse reflejado en la mente de la madre se encuentra repetidamente con una pantalla?”.

Para la directiva de FEPAL, la sociedad actual prioriza la descarga inmediata y la violencia por sobre la capacidad de elaborar y “digerir” lo que sentimos. En este contexto, el congreso hace un llamado especial a los profesores, figuras clave en el manejo de la creciente violencia escolar en Chile, donde el psicoanálisis puede aportar herramientas vitales de prevención y tratamiento.

El evento contará con una destacada nómina de invitados nacionales e internacionales, entre ellos están Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales quien abordará el sufrimiento en la sociedad contemporánea. Régine Prat, psicoanalista francesa experta en su teoría de “tacto pulsión” sobre aspectos prenatales y especialistas en trauma provenientes de Inglaterra e Italia.

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